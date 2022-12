Mega Man Battle Network Legacy Collection: Trailer enthüllt Termin und Features

Die „Mega Man Battle Network Legacy Collection“ wird am 14. April 2023 für PlayStation 4, Switch und PC via Steam (Vol. 1, Vol. 2) erscheinen, wie Capcom bekannt gab. Im Fall der PlayStation 4- und Switch-Versionen erfolgt die Veröffentlichung sowohl digital als auch in einer physischen Version.

Die Preise liegen bei 59,99 Euro für das Komplettpaket sowie bei jeweils 39,99 Euro für die zwei Bände „Megaman Battle Network Legacy Collection Vol.1“ und „Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2“.

Trailer stellt Features der Sammlung vor

Angekündigt wurde der Veröffentlichungstermin zusammen mit einem neuen Trailer, der unter anderem die Online-Multiplayer-Modi für die „Mega Man Battle Network Legacy Collection“, darunter Private Match und Public Match, vorstellt. Der zuerst genannte Modus gibt Spielern die Möglichkeit, die Collection online mit ihren Freunden zu spielen. Public Match hingegen ermöglicht Ranglistenspiele mit Rängen und Fortschritten.

Ebenfalls wird im unten eingebetteten Video die Tauschfunktion vorgestellt. Sie bietet drei Optionen, darunter Chip-Tausch, Stil-Tausch und Programm-Tausch. Mit Chip Trade können Spieler ihre Battle Chips untereinander tauschen. Mit Style Trade wechseln kosmetische Gegenstände den Besitzer. Die dritte Variante ermöglicht es den Spielern, passive Boni zu erhalten, die Mega Man stärker machen.

Die „Mega Man Battle Network Legacy Collection“ enthält letztendlich:

Mega Man Battle Network

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Battle Network 3 Blue

Mega Man Battle Network 3 White

Mega Man Battle Network 4 Red Sun

Mega Man Battle Network 4 Blue Moon

Mega Man Battle Network 5 Team Protoman

Mega Man Battle Network 5 Team Colonel

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar

Die „Mega Man Battle Network Legacy Collection“ wird weitere neue Features enthalten. Dazu gehören ein optionaler hochauflösender Filter, mehr als 1.000 Mega Man-Kunstwerke und 188 verschiedene Musiktitel.

Die „Mega Man Battle Network Legacy Collection“ ist vorbestellbar und wird am 14. April 2023 für PC, PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Nachfolgend kann der erwähnte Trailer angeschaut werden.

