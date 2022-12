Overwatch 2: Weihnachtsevent mit mehreren Spielmodi und Belohnungen gestartet

Das jährliche Event "Winter Wonderland" ist an den Start gegangen. Welche Inhalte dieses Mal mit dabei sind, erfahrt ihr im Artikel.

Der Winter ist jetzt auch in "Overwatch 2" eingebrochen.

In „Winter Wonderland“ können die Spieler zeitlich begrenzte Inhalte in Anspruch nehmen. Bis zum 5. Januar läuft das Event, also genau drei Wochen.

An erster Stelle sind vier frostige Arcade-Modi zu nennen, die eine winterliche Spielerfahrung bieten:

Frosttau-Eliminierung – friert alle Gegner ein, um sie auszuschalten. Yetijagd – eine 5v1-Schlacht, die wie ein Bosskampf abläuft. Schneeball-Deathmatch – bewerft euch in einem 6v6 gegenseitig mit Schneebällen. Meis Schneeballschlacht – ein FFA-Modus für acht Spieler.

In diesen und allen weiteren Modi stehen mehrere Herausforderungen zur Verfügung. Absolviert sie, um kosmetische Gegenstände wie Waffentalismane, Icons und Graffiti-Sprays freizuschalten. Das Highlight darunter ist der epische Skin „Frostkönigin“ für die Heilerin Brigitte.

Wer gerne D.Va spielt, kann sich auf Twitch ein paar Extras verdienen. Schaut dabei zwei Stunden einem Kanal mit aktivierten Twitch-Drops zu, um die Siegerpose „festlich“ zu bekommen. Nach insgesamt sechs Stunden gibt’s dann den legendären Skin „Schlitten“. Wie ihr die Twitch-Drops aktiviert, erfahrt ihr in diesem Blogartikel von Blizzard Entertainment.

Nehmt zwei Weihnachtsgeschenke entgegen

Einfach nur für den Login zwischen dem 20. Dezember und dem 4. Januar kriegt ihr gleich zwei Weihnachtsgeschenke. Eines davon ist der Waffentalisman „festlicher Kranz“, das andere ein Spieler-Icon mit einem Festtagshut.

Seit dem 6. Dezember ist „Overwatch 2“ jetzt in der zweiten Season. Welche Inhalte damit eingeführt wurden, könnt ihr im oberhalb verlinkten Artikel nachlesen.

Quelle: Blizzard

