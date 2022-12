Dead Space Remake: Intensity-Director soll für eine dauerhafte Anspannung sorgen

Wenige Wochen vor dem Release im Januar stellten die Entwickler der Motive Studios ein weiteres Special zum Remake des Survival-Horror-Klassikers „Dead Space“ bereit.

Dieses Mal dreht sich alles um das „Intensity Director“ genannte Feature, das bereits vor ein paar Monaten bestätigt und nun noch einmal behandelt wurde. Wie Senior-Game-Director Eric Baptizat ausführte, ging es bei den Arbeiten am „Intensity Director“ darum, eine dynamische Funktion zu erschaffen, die den Spieler beziehungsweise die Spielerin durchweg auf Trab hält und für ein Gefühl der Anspannung sorgt.

Weiter sprach Baptizat von der Möglichkeit, „das Stressniveau für den Nutzer zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass immer etwas passiert.“ Als Beispiel wurde ein Moment genannt, in dem ihr euch in einem verlassenen Raum befindet und außer ein paar schaurigen Geräuschen nichts vernehmt.

Ergebnisse des Intensity Directors nicht von Skripts zu unterscheiden?

„Aber dann gehst du vielleicht in einen anderen Raum“, führte Associate-Lead-Level-Designer Steven Ciciola aus. „Und plötzlich spawnt ein Slasher aus einer Wandöffnung, das Licht geht aus, Nebel ist in der Umgebung und alles wird viel Intensiver. Aber dann geben wir dem Spieler eine Pause. Weil wir im Wesentlichen die Gipfel und Täler der Spannung verfolgen, um sicherzustellen, dass es sich nicht nur um hochintensive Ereignisse hintereinander handelt. Denn das wäre emotional anstrengend. Sie würden sagen: ‚Ich kann das nicht mehr ertragen.‘“

Zu den Ergebnissen, die mit dem „Intensity Director“ erzielt wurden, ergänzte Lead-Senior-Software-Developer David Vincent: „Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass ich nicht erwartet hatte, dass es so schnell so gut funktioniert! Weißt du, wenn du dir einen Horrorfilm ansiehst, läuft alles auf die Nanosekunde genau ab. Alles ist so sorgfältig geplant und inszeniert. Es ging darum: Wie können wir das überhaupt mit einem dynamischen Generator reproduzieren? Das ist nicht möglich! Aber es stellte sich heraus, dass wir tatsächlich in der Lage waren, dasselbe Gefühl zu erzeugen.“

Das Remake zu „Dead Space“ erscheint am 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

