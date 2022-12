Dead Space Remake: Entwickler sprechen über die Umsetzung des Plasma-Cutters

Wenige Wochen vor dem Release starteten die Entwickler der EA Motive Studios eine neue Special-Reihe zum kommenden Remake von "Dead Space". In der frisch veröffentlichten Episode wird über die Umsetzung des ikonischen Plasma-Cutters gesprochen.

Anfang des kommenden Jahres werden Electronic Arts und die Entwickler der Motive Studios das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“ (2008) für die Konsolen und den PC veröffentlichen.

Wenige Wochen vor dem Release starteten die kreativen Köpfe der Motive Studios eine neue Special-Videoreihe, in der ausführlich auf die Entwicklung des Remakes eingegangen wird. In der ersten Episode dreht sich alles um den ikonischen Plasma-Cutter, der laut Creative-Director Roman Campos-Oriola zu den bekanntesten Elementen der „Dead Space“-Franchise gehört und im Prinzip nicht groß überarbeitet werden musste.

Stattdessen wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen, durch die sich der Plasma-Cutter im Remake etwas moderner anfühlen wird. „Mit der visuellen Genauigkeit, sowohl in Bezug auf die Grafik als auch in einigen [der] Animationen, die wir heute haben, mussten wir viel detaillierter darauf eingehen […], wie das Ding tatsächlich funktioniert“, heißt es hierzu.

„Was machen diese kleinen Elemente? Unabhängig davon, ob wir das später im Spiel verwenden oder nicht: Wir mussten wirklich definieren, wie sich dieses Ding bewegen und verhalten würde, wenn es ein echtes Werkzeug wäre.“

Upgrade-System erweitert die Waffen

Zu den neuen Elementen, mit denen sowohl der Plasma-Cutter als auch die weiteren Waffen des „Dead Space“-Remakes versehen wurden, gehört das Upgrade-System, mit dem es wie in „Dead Space 2“ möglich sein wird, neue Teile an den Waffen anzubringen und sie so zu erweitern. „Also diese Upgrade-Knoten, die tatsächlich einen breiteren Einfluss auf die Waffe haben. Eines dieser Upgrades kam direkt aus Dead Space 2.“

„Es ist die Tatsache, dass, wenn Sie mit dem Plasmaschneider schießen, wenn Sie dieses Upgrade haben, das Glied des Feindes, auf das Sie schießen, Feuer fangen wird. Und so wird es das Fleisch verbrennen und ein bisschen mehr Schaden anrichten“, führte Campos-Oriola zur Upgrade-Möglichkeit des Plasma-Cutters aus.

Zur Überarbeitung der Waffen führte der Creative-Director aus: „Wir behalten für die meisten Waffen das primäre Feuer bei, weil sie ikonisch sind und unterschiedliche Funktionen in Bezug auf die Art und Weise erfüllen, wie man Feinde bekämpft. Allerdings haben wir herausgefunden, dass es etwas gab, das wir noch weiter vorantreiben könnten, um dem Spieler mehr Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. […] Und wir wollten jeder Waffe einen einzigartigen Wert geben.“

Weitere interessante Details zu den Arbeiten an den Waffen und den neuen Funktionen entnehmt ihr dem angehängten Video. Das Remake zu „Dead Space“ wird am 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

