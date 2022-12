Spider-Man Across the Spider-Verse: Offizieller Trailer zum Animationsfilm veröffentlicht

Spider-Man Across the Spider-Verse:

Das lange Warten hat ein Ende: Endlich wurde der erste Trailer zum kommenden Superhelden-Animationsfilm "Spider-Man: Across the Spider-Verse" veröffentlicht.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" startet am 1. Juni 2023 in den deutschen Kinos.

Schon vor geraumer Zeit wurde mit „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ ein neuer Animationsfilm zu Marvels freundlicher Spinne aus der Nachbarschaft angekündigt und nun ist der erste offizielle Trailer da! Darin gehen natürlich die Abenteuer des jungen Miles Morales weiter, der diesmal auf noch mehr Spider-Men und -Women trifft als je zuvor. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

PlayStation-Spideys ebenfalls in Across the Spider-Verse dabei

Die Story des kommenden Superhelden-Abenteuers setzt einige Zeit nach dem Ende von „A New Universe“ an. Miles ist inzwischen mehr in seine Rolle als neuer Spider-Man hineingewachsen und sorgt in New York City für Sicherheit. Eines Tages kommt es zu einem Wiedersehen mit seiner Freundin Gwen Stacy beziehungsweise Spider-Gwen und auch Peter B. Parker, der sein Leben wieder ordnen konnte, ist erneut mit von der Partie.

Allerdings soll die Wiedersehensfreude nicht lange wehren, denn eine neue Bedrohung tritt auf den Plan, die eine ernsthafte Gefahr für das gesamte Multiversum darstellt. Nachdem Miles und Gwen gehofft hatten, in den anderen Spider-Men und -Women neue Verbündete gefunden zu haben, muss unser dynamisches Duo bald auch gegen sie antreten. Im offiziellen Trailer zu „Across the Spider-Verse“ sind bereits allerlei verschiedene Spidey-Varianten zu sehen.

Besonders prominente Rollen werden sicherlich Spider-Man 2099 und Spider-Woman einnehmen, mit denen Miles im Video kaum mithalten kann. Zu den weiteren Spideys, die im Trailer zu sehen sind, gehören übrigens auch Peter Parker und Miles Morales aus Insomniac Games‘ „Marvel’s Spider-Man“-Spielen. Außerdem sind Scarlet Spider, Lady Spider, Spider-Punk, Spider-Man Manga und auch Spider-Girl (Peters Tochter May Parker) im Animationsfilm dabei.

Für Insomiacs Spidey ist es übrigens nicht das erste große Crossover-Ereignis, in dem er dabei sein darf. Vor drei Jahren durfte der Peter Parker von Erde-1048 schon einen Auftritt auf den Seiten des Marvel Comics-Events „Spider-Geddon: Neues aus dem Spider-Verse“ feiern und dort mit Spider-Leuten aus anderen Universen interagieren.

Weitere Meldungen rund um Spider-Man:

„Spider-Man: Across the Spider-Verse“ entsteht unter der Regie von Joaquim Dos Santos („Die Legende von Korra“), Kemp Powers („Spider-Man: A New Universe“) und Justin K. Thompson als Gemeinschaftsproduktion von Columbia Pictures, Marvel Entertainment und Sony Pictures Animation. In den deutschen Kinos wird der Animationsfilm am 1. Juni 2023 starten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie gefällt euch der offizielle Trailer zu „Spider-Man: Across the Spider-Verse“?

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren