God of War Ragnarök: New Game Plus von Sony Santa Monica bestätigt

"God of War Ragnarök" bekommt einen New Game Plus-Modus, wie Sony Santa Monica zwei Tage vor Weihnachten überraschend bekanntgab. Auf Informationen zum Neuzugang müssen sich Fans allerdings bis in das kommende Jahr gedulden.

Ein verwertbares Weihnachtsgeschenk wird es zwar nicht mehr. Aber im kommenden Jahr erhalten Spieler von „God of War Ragnarök“ einen Modus, den sich viele Fans des Kratos-Blockbusters gewünscht haben. New Game Plus wird ein Teil des Titels, wie Sony Santa Monica heute auf Twitter bekanntgab.

„Wir wissen, dass viele von euch danach gefragt haben. Daher freuen wir uns, bestätigen zu können, dass New Game Plus im Frühjahr 2023 für God of War Ragnarök erscheinen wird. Wir werden weitere Details bekannt geben, sobald wir der Veröffentlichung näher kommen“, heißt es im besagten Tweet.

Auf weitere Informationen zum New Game Plus-Modus von „God of War Ragnarök“ müssen Spieler demnach noch eine Weile warten. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass er sichorientieren wird.

Das heißt, Spieler, die einen erneuten Durchgang wagen, erhalten einen Zugriff auf die zuvor verbesserten Ausrüstungsgegenstände, während die Gegner an die neue Situation angepasst werden. Auch die Zwischensequenzen dürften per Knopfdruck überspringbar sein.

5,1 Millionen in der ersten Woche

„God of War Ragnarök“ ist für Sony und das zuständige Entwicklerstudio Santa Monica Studio ein großer Erfolg. Allein in der ersten Woche der Veröffentlichung konnte die Verkaufsmarke von 5,1 Millionen überschritten werden, was den Kratos-Hit zum am schnellsten verkauften First-Party-Titel in der Geschichte von PlayStation machte.

Bei der diesjährigen Verleihung der Game Awards wurde „God of War Ragnarök“ unter anderem für die beste Erzählung, die beste Performance und das beste Action-Adventure ausgezeichnet. Auch bei den PlayStation Awards der PS Blog-Leser schnitt der Titel überragend ab.

„God of War Ragnarök“ wurde im November 2022 für PS4 und PS5 veröffentlicht. Weitere Details zum Spiel und unsere Einschätzung zum neusten Kratos-Abenteuer findet ihr in unserem Test-Bericht zu „God of War Ragnarök“.

