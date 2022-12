Dragon’s Dogma 2: Entwicklung geht weiterhin gut voran

Als Capcom im vergangenen Sommer die Entwicklung des kommenden Action-Rollenspiels „Dragon’s Dogma 2“ offiziell bestätigten, freuten sich Fans des 2012 veröffentlichten Originals, nachdem sie den Publisher jahrelang anflehten. Doch seitdem ist es wieder einmal unfassbar still geworden. Sorge muss man trotzdem nicht haben.

Schnellstmöglich sollen neue Informationen kommen

Gegenüber der Famitsu hat Game Director Hideaki Itsuno einige Worte verloren sowie einen Ausblick auf das in wenigen Tagen beginnende Jahr 2023 gegeben. So sagte er:

„Ich bin aktuell in die Produktion von Dragon’s Dogma 2 vertieft. So sehr, dass ich das Gefühl dafür verliere, welche Jahreszeit überhaupt ist. Die Dinge gehen gut voran, weshalb ich hoffe unseren Entwicklungsfortschritt weiter voranzutreiben, damit wir so früh wie möglich ein Update mit euch teilen können.“

Dementsprechend kann man hoffen, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich Neuigkeiten zu „Dragon’s Dogma 2“ erhalten. Denn bisher ist nicht einmal ein Erscheinungszeitraum bekannt. Es ist lediglich bestätigt, dass man die RE Engine verwendet, die in den letzten Jahren den Großteil der Capcom-Spiele befeuerte.

Neben dem ursprünglichen Spiel, das einst unter anderem für die PlayStation 3 erschien und eine „Dark Arisen“-Erweiterung erhielt, hatte Capcom in Asien auch „Dragon’s Dogma Online“ veröffentlicht. Zudem existiert seit September 2020 eine Netflix-Animationsserie, die die Marke auch im Westen am Leben erhielt.

Sobald entsprechende Details zu „Dragon’s Dogma 2“ mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

