Payday 3: Auf den Konsolen und dem PC das gleiche Spiel, versichern die Entwickler

In den vergangenen Wochen bedachten uns die verantwortlichen Entwickler von Starbreeze mit frischen Details zum kommenden Coop-Shooter „Payday 3“ und wiesen darauf hin, dass das Studio mit dem bisherigen Entwicklungsfortschritt zufrieden ist.

Ergänzend dazu meldete sich das Studio in einem aktuellen Statement noch einmal zu Wort und versprach, dass die Zeiten von „Payday 2“, in denen PC-Spieler sowohl technisch als auch inhaltlich diverse Vorzüge genossen, mit „Payday 3“ vorbei sein werden. Stattdessen wird der Wechsel auf die Unreal-Engine laut Entwicklerangaben dazu führen, dass auf den Konsolen und dem PC dieses Mal das gleiche Spiel und die gleiche Erfahrung geboten werden.

„Jetzt, da wir das Spiel in der Unreal-Engine entwickeln, können wir sicherstellen, dass die PC- und Konsolenversionen dasselbe Spiel und keine separaten Spiele sind“, so das Studio.

Entwickler halten am Release in diesem Jahr fest

Auch wenn handfeste Spielszenen weiterhin Mangelware sind, versicherten uns die Verantwortlichen von Starbreeze kürzlich noch einmal, dass „Payday 3“ definitiv in diesem Jahr erscheinen wird. Wie bereits 2021 bestätigt wurde, rücken in „Payday 3“ mit Dallas, Hoxton, Chains und Wolf die aus dem Vorgänger bekannten Charaktere in den Mittelpunkt und steigen ein weiteres Mal in die Welt des organisierten Verbrechens ein.

Die Geschichte des neuesten Ablegers setzt laut Entwicklerangaben nach den Geschehnissen von „Payday 2“ ein. Ihr findet euch in einer digital dominierten Welt wieder, in der Software-Giganten, Crypto-Währungen, Massenüberwachungen oder das Dark Web eine wichtige Rolle spielen und reichlich Potenzial bieten, sich mit illegalen Aktivitäten die Taschen vollzumachen.

„Payday 3“ ist für einen PC-, Xbox- und PlayStation-Release vorgesehen. Ob neben der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S auch noch die alte Konsolen-Generation in Form der PlayStation 4 und der Xbox One versorgt wird, ist noch unklar.

