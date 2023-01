Payday 3: Veröffentlichungsjahr mit Trailer bestätigt

„Payday 3“ befindet sich seit geraumer Zeit in der Entwicklung und Fans mussten bisher eine Menge Geduld aufbringen. Allerdings rückt der Launch mit großen Schritten näher, was die Entwickler von Starbreeze sowie Prime Matter mit einem kurzen Teaser-Trailer feiern. Vorgestellt wird darin vorrangig das Logo von „Payday 3“. Doch auch einen kleinen Blick in die Spielwelt gewährt der unten eingebettete Clip.

Es geht nach New York

Der Teaser verdeutlicht außerdem, dass der Team-Shooter tatsächlich im Jahr 2023 erscheinen wird. Schon vor fast zwei Jahren wurde bestätigt, dass „Payday 3“ für eine Veröffentlichung in diesem Jahr geplant ist, was nun in Stein gemeißelt zu sein scheint. Ende des vergangenen Jahres gab Starbreeze bekannt, dass die

Seit Ende 2021 ist bekannt, dass „Payday 3“ in New York angesiedelt ist. Der Titel spielt einige Jahre nach den Ereignissen von „Payday 2“ und stellt die ursprüngliche Bande aus dem ersten Spiel – Dallas, Hoxton, Chains und Wolf – in den Mittelpunkt. Einmal mehr sind sie gezwungen, in das Verbrecherleben einzusteigen.

Speziell für Steam-Nutzer gaben die Macher ebenfalls bekannt, dass „Payday 3“ ab sofort auf die Wunschliste gepackt werden kann: „Seitdem die Store-Seite live ist, könnt ihr euch Payday 3 auf die Wunschliste setzen. Wenn ihr euch für das Spiel interessiert, klickt auf den Link und ihr werdet benachrichtigt, wenn es etwas Interessantes zu berichten gibt.“

Starbreeze sowie Prime Matter möchten alle Updates im Steam Community Hub posten und Interessenten sollen in diesem Zusammenhang in diesem Jahr „alles“ über den Titel erfahren.

„Payday 3“ befindet sich für PC und Konsolen in der Entwicklung. Bestätigt wurde bislang nicht, ob es eine Cross-Gen-Veröffentlichung geplant ist. Nachfolgend steht der anfangs erwähnte Teaser-Trailer zur Ansicht bereit:

