Company of Heroes 3: Multiplayer-Test lässt euch bereits vor Release reinspielen

Nächsten Monat erscheint der dritte Teil der "Company of Heroes"-Reihe. Ihr könnt aber bereits vor Release an einem Playtest teilnehmen, um die neuen Funktionen des Kriegs-Strategiespiels kennenzulernen. Alle Einzelheiten lest ihr hier.

Mit „Company of Heroes 3“ erscheint nächsten Monat der dritte Teil der „Company of Heroes“-Reihe. Das Echtzeit-Strategiespiel von „Relic Entertainment“ spielt wieder, genau wie seine Vorgänger, zur Zeit des zweiten Weltkriegs. Während ihr im ersten Teil hauptsächlich in Frankreich und im zweiten in Deutschland und der Sowjetunion tätig wart, soll der neue Ableger vor allem Schauplätze in Italien und Nordafrika bieten.

Außerdem sollen diverse neue Spielmodi und Funktionen hinzugefügt werden, um mehr Innovation im Vergleich zu den Vorgängern zu liefern. Erscheinen soll „Company of Heroes 3“ am 23. Februar. Wer aber nicht mehr so lange warten möchte oder sich noch nicht sicher über den Kauf ist, hat nun bald die Möglichkeit, in einem Online-Multiplayer-Test die neuen Funktionen schon mal auszutesten.

Multiplayer-Test ermöglicht euch, bereits vor Release zu spielen

Viele Einzelheiten gibt es zu diesem zeitlich begrenzten Event leider noch nicht. Fest steht, dass der Test am 11. Januar, also dem morgigen Mittwoch startet. Wie lange er insgesamt dauern wird, ist noch nicht bekannt. Auch was die Probephase alles beinhalten wird, haben die Entwickler nicht genau bekannt gegeben.

Es ist lediglich bestätigt, dass ihr nicht nur gegen andere menschliche Spieler, sondern auch gegen KI-Gegner antreten könnt. Ein kleiner Dämpfer ist die Tatsache, dass der Playtest zumindest aktuell nur für den PC freigegeben wurde. Zwar soll das Spiel auch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen, die Anmeldung für die Testphase funktioniert allerdings ausschließlich über Steam.

Da die Systemanforderungen für den neuesten „Company of Heroes“-Teil aber sehr überschaubar sind, könnt ihr auch ohne den krassesten Gaming-PC kostenlos an der Testphase teilnehmen, selbst wenn ihr keine Vorbesteller des Spiels seid.

Ob dieses Event auch noch für die Konsolen freigeschaltet wird, ist nicht bekannt. „Relic Entertainment“ plant aber, ein ausführliches FAQ zu veröffentlichen, welches alle Fragen klären soll. Falls ihr am Playtest teilnehmen wollt, könnt ihr euch ab sofort über den entsprechenden Button auf der Steamseite registrieren.

„Company of Heroes 3“ erscheint am 23. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Es soll als Vollpreistitel veröffentlicht werden und voraussichtlich 60€ kosten.

