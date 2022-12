Company of Heroes 3: PS5-Version angekündigt – Trailer und Gameplay

"Company of Heroes 3" wird im kommenden Jahr auch für Konsolen erscheinen, nachdem zuerst die PC-Fraktion an der Reihe ist. Ein Trailer und Gameplay-Szenen liefern Einblicke in die heute angekündigte Version.

Die Spatzen pfiffen es schon im November von den Dächern: „Company of Heroes 3“ erscheint für Konsolen. Der Publisher Sega und der Entwickler Relic Entertainment werden den Titel im kommenden Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt bringen, nachdem er im Februar des kommenden Jahres zuerst auf dem PC debütiert. Ein Gameplay-Video mit Szenen aus der Konsolenversion kann hier angeschaut werden.

Laut Hersteller wird „Company of Heroes 3“ von Grund auf für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series S/X neu entwickelt und ein neu gestaltetes Controller-Schema beinhalten, das eine hohe Präzision auf dem Schlachtfeld ermöglichen soll. Auch an der Benutzeroberfläche werden zugunsten einer besseren Spielbarkeit auf Konsolen Anpassungen vorgenommen, wobei die intuitive Anordnung der Schaltflächen und die Lesbarkeit berücksichtigt werden sollen.

Alle Versionen nahezu identisch

Der dritte Teil der „Company of Heroes“-Reihe sollte ursprünglichen Plänen zufolge am 17. November 2022 für den PC erscheinen. Doch im vergangenen Monat gab der Publisher Sega bekannt, dass diese Fassung auf den 23. Februar 2023 verschoben wurde. Die Entwickler benötigen etwas zusätzliche Zeit, um an der allgemeinen Verbesserung, dem Balancing und der Feinabstimmung zu arbeiten. Herauskommen soll am Ende die „bisher tiefgründigste taktische Erfahrung“ innerhalb der Serie.

Sega versichert, dass die neu angekündigte Konsolenversion von „Company of Heroes 3“ keinen negativen Einfluss auf die Entwicklung der PC-Version hat: „Relic kann auf eine lange Geschichte unglaublicher Strategiespiele für den PC zurückblicken. Wir wussten, dass wir das gleiche für Company of Heroes 3 tun mussten und das beste Spiel in der Geschichte der Serie ohne Kompromisse auf den Markt bringen wollten.“

Alle Versionen werden mit Ausnahme weniger Features nahezu identisch sein. Konsolenspieler müssen auf den Mod-Support verzichten und auch der Ingame-Store ist nicht enthalten, wie sich einer auf der offiziellen Seite veröffentlichten FAQ entnehmen lässt. Ebenfalls ist kein Crossplay-Support geplant. Gleiches gilt für Cross-Progression.

Die Entwicklung von „Company of Heroes 3“ erfolgt auf Basis der Essence Engine 5. Es ist die neuste Entwicklung der Relic-eigenen RTS-Technologie. Spieler dürfen dank der neuen Features eine dynamische Kampagnenkarte erwarten, auf der sie Boden-, Luft- und Seestreitkräfte befehligen und Nachschublinien aufbauen können.

