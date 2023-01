Horizon Forbidden West: Großteil der europäischen Verkäufe entfiel nicht auf Bundles

Mit dem im vergangenen Februar veröffentlichten Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ lieferten die niederländischen Entwickler von Guerrilla Games den nächsten kommerziellen Erfolg ab.

Weltweit verkaufte sich das neue Abenteuer von Aloy, das für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, mehr als zehn Millionen Mal. Da „Horizon: Forbidden West“ von diversen Händlern in Form von offiziellen und teilweise selbst geschnürten PS5-Bundles verkauft wurde, kam mitunter die Aussage auf, dass das Action-Rollenspiel seine Verkaufszahlen zu einem nicht zu unterschätzenden Teil den Bundles zu verdanken hätte.

Vermutungen, die wir laut Christopher Dring, dem Leiter von GamesIndustry.biz, zumindest auf den europäischen Markt bezogen guten Gewissens ignorieren können. Laut Drings Angaben entfielen in Europa nämlich mehr als 80 Prozent der Verkäufe nicht auf die Bundles. Bei seinen Angaben bezog sich Dring auf die Daten von GSD und GfK.

Wie geht es mit Horizon weiter?

Aktuell wird bereits an den nächsten Projekten im „Horizon“-Universum gearbeitet. Bei Guerrilla Games entsteht beispielsweise die „Burning Shores“ genannte Erweiterung zu „Horizon: Forbidden West“ für die PlayStation 5, die am 19. April 2023 erscheinen und nahtlos an die Geschichte des Hauptspiels anschließen wird. Ein weiteres in Kürze erscheinendes Projekt auf Basis der „Horizon“-Marke trägt den Namen „Call of the Mountain“.

Bei „Horizon: Call of the Mountain“ haben wir es mit einem Virtual-Reality-Abenteuer zu tun, das zu den Launch-Titeln von PlayStation VR2 gehört und somit ab dem 22. Februar 2023 erhältlich sein wird. Ihr schlüpft in die Rolle des neuen Charakters Ryas, der laut Entwicklerangaben aus einer adligen Carja-Familie stammt und ein meisterhafter Kletterer ist. Weitere Details zum Protagonisten des VR-Spin-offs haben wir hier für euch zusammengefasst.

Zuletzt hielt sich zudem recht hartnäckig das Gerücht, dass an einem technisch aufpolierten Remake oder zumindest Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ für die PlayStation 5 gearbeitet wird, das allerdings nicht bei Guerrilla Games entstehen soll. Eine offizielle Bestätigung der Neuauflage steht allerdings noch aus.

The European and UK sales data from GSD and GFK — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 7, 2023

