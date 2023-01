PS4 und PS5: Die erfolgreichsten Download-Spiele im Dezember

Sony hat auf dem PlayStation Blog eine Übersicht über die erfolgreichsten Download-Spiele im PlayStation Store veröffentlicht. Sie basiert auf den Verkäufen im vergangenen Dezember und teilt sich einmal mehr auf die Plattformen PS4, PS5 und PS Vita sowie auf Free-to-Play-Games auf.

Auf den vordersten Plätzen der PS5-Charts befinden sich drei Spiele, die dort häufiger anzutreffen sind. Den Spitzenplatz schnappte sich das Fußballspiel „FIFA 23“. Es folgen der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie der Rockstar-Blockbuster „GTA 5“, der schon seit 2013 auf dem Markt verweilt. Der Launch erfolgte damals für PS3 und Xbox 360. Zwischenzeitlich wurden aktualisierte Versionen für PS4 und Xbox One sowie PS5 und Xbox Series X/S nachgereicht. Auch „GTA 6“ befindet sich seit geraumer Zeit in Arbeit, was den Erfolg von „GTA 5“ offenbar nicht beeinträchtigt.

Das im November veröffentlichte Rennspiel „Need For Speed Unbound“ konnte sich den vierten Platz schnappen. Auch „The Witcher 3: Wild Hunt“ und „The Callisto Protocol“ waren im Dezember erfolgreich, während es für „God of War Ragnarök“ weiter nach unten ging.

Die PS4-Charts zeigen ein ähnliches Bild. Hier führt „FIFA 23“ vor „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „Minecraft“ und „Grand Theft Auto 5“. Bei den PSVR-Spielen konnte sich der „Job Simulator“ vor „Beat Saber“ und „Superhot VR“ durchsetzen, während bei den Free-to-Play-Charts „Call of Duty: Warzone 2.0“ an der Spitze thront. Auch für „Fortnite“ und „Rocket League“ lief es wieder ordentlich.

PlayStation Store-Charts im Dezember 2022

PS5-Spiele:

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 Grand Theft Auto V Need For Speed Unbound The Witcher 3: Wild Hunt The Callisto Protocol God of War Ragnarök Elden Ring NBA 2K23 Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion Cyberpunk 2077 It Takes Two Star Wars Jedi: Fallen Order Goat Simulator 3 Assassin’s Creed Valhalla Gran Turismo 7 Far Cry 6 F1 22 Gotham Knights Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

PS4-Spiele:

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft Grand Theft Auto V The Last of Us Part II Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat NBA 2K23 A Way Out God of War Ragnarök ARK: Survival Evolved God of War III Remastered The Crew 2 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint God of War Marvel’s Spider-Man Assetto Corsa EA Sports UFC 4 Elden Ring F1 22

PSVR-Spiele:

Job Simulator Beat Saber Superhot VR Sniper Elite VR Rush VR Swordsman VR The Walking Dead Onslaught Moss: Book II Gun Club VR After the Fall

Free to Play (PS5 + PS4):

Call of Duty: Warzone 2.0 Fortnite Rocket League Fall Guys The Sims 4 Overwatch 2 eFootball 2023 Apex Legends Genshin Impact MultiVersus

