Modern Warfare 2 & Warzone 2.0: Zweite Season startet wohl später als gedacht

Eigentlich soll Anfang Februar die zweite Season von „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ starten. Allerdings hat der Dataminer CODSploitz jetzt in den Spieldaten einen Hinweis auf eine Verschiebung entdeckt.

Bundle für Season 1 verrät Enddatum

So wird das letzte Bundle für Season One am 2. Februar erscheinen und bis zum 15. Februar verfügbar sein. Bereits in der Vergangenheit konnte man an Bundle-Daten erkennen, wann die aktuelle Season endet. Deshalb ist nun von einer Verschiebung auszugehen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Zwar hat Activision den Starttermin von Season 2 noch gar nicht verkündet, doch der Battle Pass sollte am 1. Februar enden. Somit sind die Spieler von einem unmittelbaren Start danach ausgegangen. Nun sieht es danach aus, dass sich die Community um zwei weitere Wochen gedulden muss.

Genau das Gleiche war vor einem Jahr bei „Call of Duty: Vanguard“ und „Warzone“ der Fall. Auch hier hat sich die zweite Season um 14 Tage verschoben und wurde somit Mitte Februar ausgerollt.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty“:

Der „Modern Warfare“-Nachfolger ist am 28. Oktober herausgekommen, während das neue „Warzone“ drei Wochen später erschien. Zumindest beim letztgenannten Ableger sinken die Spielerzahlen schneller als erwartet. Darüber berichtete CharlieIntel auf Twitter.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren