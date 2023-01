Ultimate Sackboy: Termin für iOS und Android bekannt

Sackboy erobert ein weiteres Mal die Mobile-Systeme. Nach „Run Sackboy! Run!“, das 2015 veröffentlicht wurde, bereitet das UK/Malta-Studio Exient das Abenteuer „Ultimate Sackboy“ auf die finale Veröffentlichung vor. Der auf der offiziellen Lizenz basierende Titel soll am 21. Februar 2023 für iOS und Android erscheinen. Vorregistrierungen sind bereits möglich.

Ganz neu ist „Ultimate Sackboy“ allerdings nicht. Schon im vergangenen Jahr erfolgte in einigen Regionen ein Soft-Launch, der eher still und heimlich vorgenommen wurde, sodass bei Google Play in lokalen Einträgen mittlerweile mehr als 100.000 Downloads und 43 Rezensionen zusammenkamen.

Davor tauchten Gerüchte über „Ultimate Sackboy“ erstmals im Mai 2021 in der Öffentlichkeit auf. Die hierzulande gültige Fassung mit der Möglichkeit zur Vorregistrierung öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Kopf-an-Kopf-Wettbewerbe mit Rivalen

In „Ultimate Sackboy“ nehmen Spieler an legendären Ultimate Games teil. Dabei handelt es sich laut Hersteller um die „prestigeträchtigsten und verrücktesten Hindernisrennen in Craftworld“. Nutzer des Mobile-Spiels können an klassischen Sackboy-Feinden vorbeirutschen und ihnen ausweichen sowie Rivalen übertreffen.

In „Ultimate Sackboy“ werden Spieler in der Lage sein, in Kopf-an-Kopf-Wettbewerben gegen ihre Gegner anzutreten, unter anderem in „täglichen Duellen“, um Gold und andere Preise zu gewinnen.

Außerdem wird es „Tausende von Kleidungskombinationen zum Freischalten und Aufrüsten“ geben, wobei ein „ständig wachsender Katalog von Kleidungsoptionen“ hinzugefügt werden soll.

Auch auf anderen Plattformen treibt Sackboy sein Unwesen. So wurde das PlayStation-Maskottchen zuletzt in Sumo Digitals jüngstem Konsolenabenteuer „Sackboy: A Big Adventure“ für PS4 und PS5 ins Rennen geschickt. Auch auf dem PC steht der Titel mittlerweile parat.

Auch wenn „Ultimate Sackboy“ nicht direkt von Sony entwickelt wurde, unterstreicht der Mobile-Titel das Ziel des Unternehmens, mehr PlayStation-Produkte auf mobile Endgeräte zu bringen. Zudem ist der PS5-Hersteller seit einiger Zeit auf dem PC aktiver.

