AFEELA: Sony stellt PS5-Spiele in Elektroautos bereit

Im vergangenen November gaben Honda und Sony eine Kooperation bekannt, die zu Elektrofahrzeugen mit Entertainmentfähigkeiten führen soll. Entgegen erster Spekulationen wird in die Autos allerdings keine PS5-Konsole eingebaut. Spiele der aktuellen Plattform können Besitzer eines Fahrzeugs von AFEELA, so der Name der neuen Automarke, die von den beiden japanischen Tech-Giganten gegründet wurde, dennoch genießen.

Sony und Honda nutzten die CES 2023, um den Fortschritt der Fahrzeugentwicklung anhand zweier Videos zu demonstrieren. Vorgestellt werden darin nicht zuletzt die Entertainmentfähigkeiten, wobei Besitzer einer PS5 ein Spiel erkennen werden, das sie vielleicht schon im heimischen Wohnzimmer gespielt haben. Die Rede ist von „Horizon Forbidden West“, das auf den Displays der Fondpassagiere erstrahlt.

Allerdings erfolgt prompt der Hinweis, dass Nutzer dieses Features ihre heimische Konsole mit dem Auto verbinden oder ein Cloud-Netzwerk verwenden müssen. Das heißt, das für die Autofahrt ausgewählte Spiel wird nicht direkt im Auto berechnet.

Darauf aufbauend möchte Sony in Zusammenarbeit mit Epic Games und dessen Unreal Engine das Potenzial von Cloud-Gaming ausloten. Parallel dazu verfolgt Epic Games den Plan, Sony und Honda beim VR/AR-Aspekt des Fahrerlebnisses zu unterstützen. Dem Unternehmen zufolge werden die Informations- und Unterhaltungssysteme im Zeitalter von autonomen Fahrzeugen für die Kaufentscheidungen der Kunden immer relevanter.

Vorbestellungen ab 2025

Bis die Kooperation von Sony und Honda auf den Straßen zu sehen sein wird, könnte sich der Konsolenhersteller bereits auf die Markteinführung der PS6 konzentrieren: AFEELA möchte ab 2025 Vorbestellungen entgegennehmen, bevor die Auslieferung in Nordamerika im Frühjahr 2026 beginnt.

Die Herstellung des Fahrzeugs erfolgt zunächst in Hondas nordamerikanischem Werk. Zu den besonderen Features gehören eine automatisierte Fahrfunktionen der Stufe 3 sowie die Integration externer Medien in den Innenraum.

Sony verfolgt die Mobilitätsinitiative schon seit längerer Zeit und stellte 2020 ein eigenes Vision-S-Autokonzept vor, das nicht in Produktion ging. Die Studie verfügte über 33 Sensoren, darunter Radar, Lichterkennung und Kameras, sowie Sonys immersive 360°-Audiotechnologie und Reality-Audio.

Das AFEELA-Konzeptfahrzeug wiederum ist mit einer Anzahl von 45 Kameras und Sensoren im Innen- und Außenbereich des Fahrzeugs ausgestattet und nutzt das Snapdragon Digital Chassis, um ein umfassendes Fahrerlebnis mit E-Spiegeln, 3D-Navigation, natürlichem Sprachprozessor und intelligenter Benutzeroberfläche zu gewährleisten.

