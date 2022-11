PS5: Sony und Honda könnten die Konsole in ihre Elektrofahrzeuge einbauen

Sony produziert Fernseher, Audio-Systeme, Gaming-Produkte, Kameras und Smartphones, um nur ein paar Beispiele aus dem Produktportfolio zu nennen. Ebenfalls ist das Unternehmen eine Größe im Musik- und Filmgeschäft. Doch auch mit Autos beschäftigt sich der Konzern seit einiger Zeit.

Im Rahmen eines neuen Joint Ventures von Sony und Honda möchten die Japaner sogar mehrere Produktgruppen verschmelzen. So planen die beiden Unternehmen die Markteinführung von Elektroautos mit besonderen Entertainmentmöglichkeiten. Auch die PS5-Hardware könnte integriert werden.

Der Leiter von, das im Oktober dieses Jahres, erklärte gegenüber der(via), dass man Musik, Filme und Spiele nutzen möchte, um Elektroautos mit einem erstklassigen Unterhaltungserlebnis anbieten zu können.

„Sony verfügt über Inhalte, Dienste und Unterhaltungstechnologien, die Menschen bewegen. Wir passen diese Vermögenswerte an die Mobilität an, und das ist unsere Stärke gegenüber Tesla“, so der Präsident Izumi Kawanishi, der zugleich darauf verwies, dass „Tesla keine Inhaltsdienste“ anbietet.

PS5-Einbau offenbar kein Problem

Laut Kawanishi sei es „technisch möglich“, die PS5-Plattform in die Fahrzeuge zu integrieren. Spieler, die eine Zunahme der aktuellen Lieferschwierigkeiten befürchten, sei gesagt, dass das erste Elektrofahrzeugmodell von Sony Honda Mobility erst „bis 2025“ in Nordamerika auf den Markt gebracht werden soll.

Doch wie können ausgiebiges Entertainment und Kraftfahrzeuge in Einklang gebracht werden? In diesem Zusammenhang hofft das Joint Venture, vollständig selbstfahrende Fahrzeuge zu etablieren.

„Um den Raum in Ihrem Auto zu genießen, müssen Sie ihn zu einem Raum machen, in dem Sie nicht fahren müssen“, so Kawanishi. „Die Lösung dafür ist das autonome Fahren“. Es ist ein Gebiet, auf dem mehrere Unternehmen forschen.

Zunächst bereitet sich Sony auf eine andere Produkteinführung vor: Im Februar des kommenden Jahres erscheint das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2, das seit einigen Tagen nach einer Registrierung und Einladung vorbestellt werden kann. Auch die ersten Spiele befinden sich im Vorverkauf.

