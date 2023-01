Colossal Cave: Adventure ab sofort für die PS5 erhältlich – Umsetzung für PSVR 2 folgt

In einer aktuellen Pressemitteilung wiesen die Verantwortlichen von Cygnus Interactive darauf hin, dass das Adventure „Colossal Cave“ ab sofort für den PC, den Mac, die PlayStation 5 und Nintendos Switch erhältlich ist.

Die Umsetzung für die Xbox Series X/S folgt laut dem Studio zu einem späteren Zeitpunkt. Selbiges gilt aus nachvollziehbaren Gründen für die Virtual-Reality-Version für das am 22. Februar 2023 erscheinende VR-Headset PlayStation VR2. Während Meta Quest 2 ebenfalls heute mit „Colossal Cave“ versorgt wurde, heißt es zur PSVR2-Portierung, dass diese „bald folgen wird“.

Ob das Adventure zu den Launch-Titeln von PlayStation VR2 gehören wird, ließ Cygnus Interactive offen.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Sollte euch der Name „Colossal Cave“ bekannt vorkommen, dann täuscht euch eure Erinnerung nicht. So haben wir es hier in der Tat mit einer komplett überarbeiteten Version des in den Siebziger Jahren veröffentlichten Text-Adventures „Colossal Cave Adventure“ zu tun. Der Klassiker wurde ab 1975 von William Crowther programmiert und ab dem Jahr 1977 durch Don Woods erweitert. Vorbei sind allerdings die Zeiten, in denen ihr das Abenteuer lediglich in Textform erlebt.

In „Colossal Cave“ wurde die Welt des Adventures komplett in 3D gestaltet und wartet auf ihre Erkundung. „Durchkämme meilenweit gewundene Höhlen voller unbezahlbarer Schätze und glorreicher Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Bewältige herausfordernde Rätsel und mächtige Bestien gleichermaßen, pass nur auf, dass du den schlummernden Drachen nicht erweckst, bevor du dich am Ende eines bezaubernden Tages nach Hause wagst“, führten die Entwickler in der heutigen Pressemitteilung zum Release des Adventures aus.

Anbei der offizielle Releease-Trailer, der euch einen ersten Blick auf die 3D-Welt von „Colossal Cave“ ermöglicht.

