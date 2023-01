RDR2 Online: Stadia-Spieler erhält Abschiedsgeschenk für 6.000 Stunden Gameplay

Stadia wurde vom Netz genommen, da der Streamingdienst nicht zu dem Erfolg wurde, den sich Google erhofft hatte. Dennoch gab es Spieler, die in den vergangenen Jahren eine Menge Zeit mit Stadia-Games verbrachten.

Einer davon ist der Streamer Colour, der in der Stadia-Version von „Red Dead Online“ ganze 6.000 Stunden unterwegs war. Das sind 250 volle Tage oder auch 150 Arbeitswochen bei Vollzeit.

Die Ankündigung, dass Stadia eingestellt wird, dürfte für den Streamer eine eher schlecht zu verdauende Nachricht gewesen sein. Allerdings implementierte Rockstar Games eine Transferfunktion, mit der die Ressourcen und Erfahrungspunkte von „RDO“-Spielern mit den Rockstar-Social-Accounts verknüpft wurden.

T-Shirts, Schlüsselanhänger und mehr

Außerdem bedankte sich der Entwickler beim 6.000 Stunden-Streamer mit einem besonderen Merchandise-Paket. Zu den Inhalten gehören eine Kerze in Form eines Fasses, mehrere T-Shirts, Schlüsselanhänger, eine Tasse, 3D-Puzzles von Waffen aus dem Spiel und Artworks.

Wie der Streamer das Paket auspackt, zeigt das unten eingebettete Video. Auch im folgenden Tweet sind die Inhalte zu sehen:

Here is all of merch unboxed! Thank you @RockstarGames for the awesome care package ✨🙏🤠 pic.twitter.com/aofUDRwzS7 — Colour (@ItsColourTV) January 18, 2023

Das Einzige, was nicht im Paket enthalten zu sein scheint, ist ein USB-Charger in Form einer Dynamitstange, der allerdings im offiziellen Merchandise-Shop von Rockstar Games zum Verkauf steht.

Bei „Red Dead Redemption 2“ handelt es sich um einen Open-World-Western-Titel, der 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Der Titel ist die Fortsetzung des 2010 erschienenen Game of the Years „Red Dead Redemption“ und der dritte Teil der „Red Dead“-Reihe.

Sowohl in der Einzelspieler-Kampagne als auch im Multiplayer-Modus „Red Dead Online“ werden die Spieler in die Welt des wilden Westens geführt, in der sie die Rolle des Outlaws Arthur Morgan übernehmen und durch eine Welt mit Revolvern und dazugehörigen Helden reisen.

Google Stadia wiederum war ein Cloud-Gaming-Dienst von Google, der den Benutzern die Möglichkeit gab, Videospiele direkt über das Internet zu streamen bzw. zu spielen. Das Angebot wurde gestern eingestellt. Schon im vergangenen Jahr gab es für Bestandskunden Entschädigungen.

