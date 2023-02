PS5: 30 Prozent der Nutzer hatten laut Sony keine PS4

Sony betont, dass nahezu 30 Prozent der monatlich aktiven Nutzer der PlayStation 5 zuvor keine PS4 besessen haben, was darauf hindeutet, dass der Konsolenhersteller mit der breiteren Verfügbarkeit eine neue Gruppe von Spielern in das PlayStation-Universum holen kann.

Sony konnte das vergangene Weihnachtsquartal mit einer hohen Anzahl an PS5-Auslieferungen abschließen und ist dermaßen optimistisch, dass die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endet, angehoben wurde. 19 Millionen abgesetzte PS5-Konsolen plant das Unternehmen für die zwölf Monate ein.

Für den Erfolg sind aber offenbar nicht nur PlayStation-Fans verantwortlich, die von der PS4 auf die PS5 umsteigen. Sony Interactive Entertainment geht vielmehr davon aus, dass 30 Prozent aller aktiven PS5-Spieler im Dezember 2022 neu in der PlayStation-Welt waren, ohne vorher eine PS4 besessen zu haben.

Gewinnung neuer Nutzer schreitet voran

Sonys Angabe deutet darauf hin, dass der japanische Kosolenprimus erfolgreich neue Spieler anziehen kann, nicht nur solche, die von der vorherigen Generation auf die neue Hardware umsteigen.

„Darüber hinaus sind fast 30 Prozent der monatlich aktiven Nutzer der PS5 solche Spieler, die zuvor keine PS4 genutzt haben, so dass mit der Verbreitung der PS5 die Gewinnung neuer Nutzer voranschreitet“, so das Unternehmen im Wortlaut.

Allerdings ist diese Erhebung ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Da sich Sony offenbar auf eindeutige Konten bezieht, die auf der PS5 zum Einsatz kamen, könnten beispielsweise auch Konten eingeflossen sein, die von ehemaligen PS4-Spielern neu für die PS5 eingerichtet wurden, beispielsweise um auf Inhalte anderer Regionen zugreifen zu können.

Sony definiert die monatlich aktiven Nutzer als die Anzahl der Konten, die im letzten Monat des Quartals Spiele gespielt oder Dienste im PlayStation Network in Anspruch genommen haben. Zugleich betont der PS5-Produzent, dass die Erhebungen „auf Untersuchungen des Unternehmens beruhen und in Zukunft aktualisiert werden können“.

PS5-Spieler sind aktiver

In einem weiteren Abschnitt des Geschäftsberichts erklärt Sony außerdem, dass PS4-Spieler nach dem Umstieg auf die PS5 für ein höheres Engagement sorgen.

„Die Engagement-Kennzahlen von Nutzern, die von der PS4 auf die PS5 umgestiegen sind, wie z. B. die PS Plus-Abonnementrate, die Spieldauer und der durchschnittliche Ausgabenbetrag, sind deutlich höher als bei PS4-Nutzern“, so das Unternehmen.

Letztendlich dürfte die Zahl von PS5-Spielern in den kommenden Monaten noch weiter steigen. In der vergangenen Woche signalisierte Sony, dass die Lieferprobleme weitgehend vorbei sind. „Wenn ihr eine PS5-Konsole kaufen möchtet, solltet ihr es jetzt viel einfacher haben, eine bei den Einzelhändlern weltweit zu finden“, so das Unternehmen.

Im Zeitraum von November 2020 bis zum 31. Dezember 2023 wurden weltweit mehr als 32 Millionen Exemplare der Playstation 5 ausgeliefert und das dritte Quartal verzeichnete mit 7,1 Millionen Auslieferungen den bisher größten Erfolg der PS5.

