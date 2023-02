PSN Sale: Rabatte für zahlreiche PS4- und PS5-Spiele freigeschaltet

Im PlayStation Store warten wieder ein paar nette Rabatte auf preisbewusste Spieler. Unter anderem ist das Remake von "The Last of Us" im Angebot.

Der neuste Sale im PlayStation Store ist da und lässt PSN-User beim Kauf ausgesuchter Spiele ein paar Euro sparen. Einige der Angebote kosten diesmal nur ein paar Cent.

Für Centbeträge wird das Remake von „The Last of Us“ noch nicht verkauft. Allerdings sorgt der neuste Sale für einen Preis von 59,99 Euro, der verglichen mit den sonst üblichen 79,99 Euro etwas verlockender klingt. Im Fall der digitalen Deluxe Edition sind es 69,29 statt 89,99 Euro. Diese Preise werden im PlayStation Store allerdings nicht zum ersten Mal erreicht.

Bei den meisten Angeboten der Woche handelt es sich eher um günstigere Titel. Beispielsweise kann „Surviving Mars“ für 5,99 statt 29,99 Euro gekauft werden, was einem Rabatt von 80 Prozent entspricht. Bei diesem Spiel gilt: Es befindet sich bereits in der Extra-Bibliothek von PlayStation Plus und muss von Abonnenten daher nicht zwangsläufig gekauft werden. Ebenfalls im Angebot sind die Digital Deluxe Edition von „Surviving Mars“ ab 7,99 Euro, der Season Pass für 17,49 Euro und das Starter-Bundle ab 26,99 Euro.

Die „The Sinking City Deluxe Edition“ für PS5 ist ebenfalls ein Bestandteil des neusten Sales. Für PlayStation Plus-Mitglieder geht es ab 16,24 Euro los, während Kunden ohne Mitgliedschaft 19,49 statt 64,99 Euro bezahlen.

Spiele ab 12 Cent

Spieler, die sich für „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans“ interessieren, können den Titel im Zuge des neusten Sales für 3,79 statt 19,99 Euro erwerben. PS Plus-Mitglieder erhalten einen Sonderrabatt und bezahlen nur 2,79 Euro. „Brothers: a Tale of two Sons“ kostet 4,99 statt 19,99 Euro, allerdings ist der Titel auch in der PS Plus Extra-Bibliothek enthalten.

Weiter geht es mit „Slender: The Arrival“. 1,99 statt 9,99 Euro werden dafür fällig. Aber es geht noch günstiger: „Demetrios – The Big Cynical Adventure“ bekommt ihr für 99 Cent, „On Sunday“ wechselt ab 97 Cent den Besitzer, im Fall von „Finger Fitness“ sind es 59 Cent, „Lady In A Leotard With A Gun“ ist für 24 Cent im Angebot und „Spectrewoods“ nehmt ihr für 12 Cent – immerhin 50 Prozent günstiger – mit.

Der neuste Sale im PlayStation Store umfasst mehr als 1.000 Angebote, die ihr in einer vorläufigen Übersicht auf psprices.com aufgelistet vorfindet. Im Laufe des Tages sollte auch die Übersichtsseite auf playstation.com entsprechend aktualisiert werden und die neusten Deals anzeigen.

Spieler, die momentan kein weiteres Geld ausgeben möchten, aber eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, können seit gestern die Essential-Spiele laden, die für den laufenden Februar ausgewählt wurden. Die Extra- und Premium-Neuzugänge werden voraussichtlich am kommenden Mittwoch angekündigt.

