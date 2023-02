Modern Warfare 2 und Warzone 2.0: Roadmap zeigt die neuen Inhalte für Season 2

"Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Warzone 2.0" starten in Kürze in die zweite Season. Eine zuvor veröffentlichte Roadmap zeigt, was Spieler darin erwarten können.

Nach einer zweiwöchigen Verzögerung hat Activision die vollständige Season 2-Roadmap für „Call of Duty Modern Warfare 2“ und das dazugehörige Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel „Call of Duty Warzone 2.0“ enthüllt.

Die Liste aller Features und Inhalte, die auf der offiziellen Webseite der „Call of Duty“-Reihe zusammengefasst sind, umfasst unter anderem zusätzliche Details zu bereits angekündigten Features für die Season 2. Bekannt war beispielsweise längst, dass „Warzone 2.0“ eine neue Karte für die Modi Resurgence und DMZ erhalten wird.

Hinzu kommen allerlei Änderungen an bestehenden Spielmechaniken. Wenn Spieler einen Gegner besiegen, liegt die Beute anschließend direkt auf dem Boden. Gleiches gilt, wenn eine Lootkiste geöffnet wird. Darüber hinaus ist das 1-vs-1-Format im Gulag wieder Teil des Battle-Royale-Shooters.

Neuerungen in Modern Warfare 2

„Modern Warfare 2“ wird wiederum um vier neue Karten und klassische Modi aus der Geschichte der Franchise erweitert. Die beiden Hauptkarten sind „Dome“ und „Valderas Museum“, während die beiden Battle-Maps „Zaya Observatory“ und „Al Malik International“ heißen.

Zum Start werden die Spieler die Modi Infected, Gun Game, Grind und Hardcore erhalten, zusätzlich zu Drop Zone, All or Nothing und One in the Chamber im Laufe der Saison.

In der Mitte der Season wird außerdem ein neuer Raid hinzugefügt, um die Kampagne mit beliebten Charakteren wie Price, Farah und Gaz fortzusetzen. Obendrauf gibt es neue Waffen, darunter die Armbrust und die Iso Hemlock Assault Rifle, sowie neue Operatoren und das Ranked Play.

Eine Übersicht über die neuen Inhalte von Season 2 für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Call of Duty: Warzone 2.0“ liefert die oben eingebettete Roadmap. Auf der offiziellen Seite findet ihr ebenfalls eine detaillierte und reichlich bebilderte Beschreibung der neuen Inhalte in Romanlänge.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Die Freischaltung der Season 2 von „Modern Warfare 2“ und „Call of Duty: Warzone 2.0“ steht unmittelbar bevor: Der Launch erfolgt am 15. Februar 2023 und somit zwei Wochen später als zuvor angenommen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren