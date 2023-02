Phil Spencer: Xbox würde auch ohne Activision Blizzard weiterbestehen

Es ist weiterhin offen, ob Microsoft den Publisher Activision Blizzard für rund 69 Milliarden Dollar übernehmen darf. Zwar zeigte sich der Xbox-Hersteller in den vergangenen Monaten recht optimistisch. Doch in einem Interview erwähnte Microsofts Phil Spencer kürzlich ebenfalls eine Xbox-Zukunft ohne den „Call of Duty“-Publisher.

So werde die Xbox weiterbestehen, selbst wenn die Übernahme nicht zustande kommt. Zwar sei es eine wichtige Investition, aber sie würde nicht ausschlaggebend für die Zukunft von Microsofts Spielesparte sein.

„Dies ist eine wichtige Akquisition für uns. Es ist kein Dreh- und Angelpunkt für die langfristige Zukunft – Xbox wird weiter existieren, wenn dieser Deal nicht zustande kommt“, so Spencer.

Wettbewerb nicht schädlich für den Verbraucher

Bevor der Deal genehmigt wird, müssen die Regulierungsbehörden zunächst klären, in wie weit die Übernahme die Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenten beeinträchtigen würde. Sony beispielsweise bezeichnete die „Call of Duty“-Reihe als „unersetzlich“.

Microsoft wiederum behauptete erst kürzlich, dass PlayStation im Konsolengeschäft einen Marktanteil von 70 Prozent hat, verzichtete aber darauf, Nintendo mit in die Berechnung hineinzunehmen.

Ebenfalls wird der Frage nachgegangen, ob die Kunden bei einer Übernahme Nachteile befürchten müssen. Phil Spencer sieht das nicht so: „Wettbewerb bedeutet, dass wir versuchen, stärker zu werden. Ich habe keine großartigen Argumente dafür, dass ein besserer Wettbewerb bei den Konsolen irgendwie schädlich für die Verbraucher ist.“

„Denn ich denke, wenn wir, Sony und Nintendo auf dem Konsolenmarkt gut dastehen – jeder von uns mit Stärken und Einzigartigkeit und Inhalten und Fähigkeiten – haben die Verbraucher mehr Auswahl. Ich würde es nicht gerne sehen, wenn es bei den Konsolen so wäre wie bei den Handys, wo es nur zwei Anbieter gibt. Und im Moment haben wir drei gute Konkurrenten“, heißt es in Spencers Ausführungen weiter.

Zugleich scheint Spencer skeptisch zu sein, dass die Regulierungsbehörden die Spielebranche überhaupt verstehen: „Die meiste Zeit in meiner Karriere bei Xbox, als ich mich mit staatlichen Regulierungsbehörden getroffen habe, gab es einen echten Mangel an Wissen über die Spieleindustrie. […] Ich denke, für viele der Regulierungsbehörden ist es das erste Mal, dass sie sich mit dieser Branche befassen.“

