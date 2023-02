Scars Above: Mit Launch-Trailer für PS4 und PS5 veröffentlicht

Scars Above:

"Scars Above" kann ab sofort auf Konsolen der aktuellen und vergangenen Generation sowie auf dem PC gespielt werden. Zum Start des 40-Euro-Spiels steht ein Launch-Trailer zur Ansicht bereit.

Passend zum heutigen Launch von „Scars Above“ zeigen Prime Matter und der zuständige Entwickler Mad Head Games einen Trailer, der eine Minute lang deutlich macht, in welche Welt Spieler in diesem Titel versetzt werden.

„Scars Above“ wird als ein Action-Adventure-Shooter in einem Sci-Fi-Szenario beschrieben, der das „befriedigende Gefühl, Herausforderungen gemeistert zu haben, mit einer spannenden und komplexen Geschichte in einer mysteriösen, fremden Welt“ verbinden soll.

Zur Handlung: Ein rätselhaftes und kolossales außerirdisches Gebilde, das als „Das Metaeder“ bezeichnet wird, erscheint in der Erdumlaufbahn und versetzt die Welt in Erstaunen. Ein Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren, das Sentient Contact Assessment and Response-Team (SCAR), wird entsandt, um den Vorfall zu untersuchen.

Doch der Plan läuft schief und das Metaeder zieht das Team durch den Weltraum in eine andere, fremde und gefährliche Dimension. Dort erwacht die Protagonistin Kate allein und muss sich nun auf die Suche nach ihrer Crew und der Lösung der mysteriösen Ereignisse machen, um zu überleben.

Stellt Gegenstände und Geräte her

In der Rolle der Protagonistin müssen Spieler mit einer Kombination aus Fernwaffen, Gerätschaften, Verbrauchsgegenständen und Nahkampf gegen ihre Gegner antreten, wobei es gilt, deren Schwachstellen auszunutzen.

„Verbinde verschiedene Elementarangriffe, um dem Schicksal zu trotzen und ansonsten unüberwindbare Hindernisse zu beseitigen. Stelle verschiedene Gegenstände und Geräte her, die dir gegen die zahllosen Bedrohungen auf diesem Exoplaneten helfen können“, so die Macher.

„Scars Above“ wird zum Budgetpreis von 39,99 Euro verkauft. Auf Metacritic kommt die PS5-Version basierend auf bisher 18 Wertungen auf einen Score von 68.

Weitere Meldungen zu Scars Above:

„Scars Above“ ist ab sofort für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Nachfolgend kann der anfangs erwähnte Launch-Trailer gestartet werden

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Scars Above.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren