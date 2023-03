PS4 & PS5: März-Angebote mit mehr als 870 PSN-Deals

Im PlayStation Store startet die März-Offensive, was bedeutet, dass Kunden im PlayStation-Network zahlreiche Spiele zu deutlich reduzierten Preisen kaufen können. In der Übersicht über den „Mega-März“ sind mehr als 870 Angebote aufgelistet, darunter viele wiederkehrende Deals.

Unter anderem ist das noch recht neue „The Callisto Protocol“ günstiger im Angebot. Die PS4-Version bekommen interessierte Kunden für 55,99 statt 79,99 Euro. Für die PS5-Version werden 62,99 statt 89,99 Euro verlangt. Hier lohnt allerdings ein Blick in Richtung Amazon*.

Spieler, die sich bisher nicht mit „The Witcher 3“ beschäftigt haben, können günstiger in den Besitz der Complete Edition kommen, die im Zuge des Sales, der bis zum 16. März 2023 läuft, für 29,99 statt 49,99 Euro verkauft wird. „Monster Hunter Rise“ wiederum wird für 19,99 statt 39,99 Euro an die Frau oder den Mann gebracht.

Star Wars, Death Stranding und mehr

Passend zum nahenden Launch von „Diablo 4“ können sich Spieler preisreduziert mit der „Diablo 3: Eternal Collection“ in Stimmung bringen. „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gibt es für 4,99 statt 49,99 Euro. „Battlefield 5“ kostet im Zuge des Sales 9,99 statt 39,99 Euro.

Zu „Death Stranding“ befindet sich bereits ein Sequel in Arbeit. Für 19,99 statt 49,99 Euro kann zuvor der Directors Cut in den persönlichen Besitz gebracht werden. PlayStation Plus Extra-Kunden dürfen den Titel aber auch ohne Zusatzkosten aus der Bibliothek laden. Die Deluxe Edition wird für 29,99 statt 59,99 Euro verkauft.

Ebenfalls im Angebot ist „Kena: Bridge of Spirits“. Hier werden 24,99 statt 49,99 Euro fällig. Oder wie wäre es mit „Kingdom Come: Deliverance“? Der Rabattpreis liegt bei 5,99 Euro. Der Titel befindet sich ebenfalls in der Extra-Sammlung. „Resident Evil Revelations“ schlägt im Angebotszeitraum mit 6,99 Euro zu Buche.

Das war längst nicht alles. Die offizielle Übersicht über die März-Deals umfasst zahlreiche weitere Angebote, darunter Spiele, Editions und Erweiterungen.

Falls nichts für euch dabei ist, könnte ein Blick auf die kommenden PlayStation Plus-Spiele lohnenswerter sein. Angekündigt wurden die Essential-Neuzugänge bereits im Zuge der jüngsten State of Play. Auch ein kleiner Teil der kommenden Spiele für Extra und Premium wurde bereits erwähnt.

