Hitman: Reihe soll zurückkehren – Fokus liegt aktuell auf Project 007

Mit „World of Assassination“ fassten die Entwickler von IO Interactive vor wenigen Wochen die moderne „Hitman“-Trilogie zu einer Spielsammlung zusammen. Darüber hinaus wurden kürzlich die Arbeiten an einem Online-Fantasy-Rollenspiel bestätigt.

In einem von Eurogamer geführten Interview sprach Christian Elverdam, Mitgründer und Chief-Creative-Officer des dänischen Studios, über die langfristigen Pläne von IO Interactive. Laut Elverdam handelt es sich bei der „Hitman“-Reihe um eine Serie, die einen großen Teil der eigenen Identität ausmacht.

Folgerichtig wird das Studio irgendwann zur „Hitman“-Reihe zurückkehren. Aktuell liege der Fokus jedoch auf dem Ende 2020 angekündigten „Project 007“.

Nächstes Hitman erneut mit einer offenen Welt?

Zur Zukunft von „Hitman“ führte Elverdam aus: „Ich hoffe, wir können unseren Kuchen haben und ihn auch essen, in dem Sinne, dass wir eine so wunderbare Plattform haben, auf der wir weiter damit experimentieren können, was die Formel kann und was die Leute von ihr erwarten. Und dann wäre es natürlich irgendwie nett, sich dem Ganzen wie ein Kreativer zu nähern und zu sagen: ‚Okay, nun, mit allem, was wir gelernt haben, was wäre, wenn wir eine Sandbox neu entwerfen müssten – wie würde das aussehen?'“

„Wenn es um das nächste große Hitman-Spiel geht: Das Ganze ist aktuell unterbrochen, da wir eine weitere Agentenfantasie [Project 007] aufbauen, die auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber natürlich werden wir auf den geliebten Agent 47 zurückkommen. Er ist immer noch sehr im Herzen dieses Unternehmens“, heißt es weiter.

Wann mit der offiziellen Enthüllung von „Project 007“ zu rechnen ist, ist weiterhin unklar. Allerdings deutete der von IO Interactive im vergangenen September veröffentlichte Geschäftsbericht auf eine geplante Veröffentlichung im Fiskaljahr 2025/2026 hin, das am 1. April 2025 beginnt.

Quelle: Eurogamer

