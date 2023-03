UK-Charts: WWE 2K23 verdrängt Hogwarts Legacy von der Spitze

Ab sofort stehen die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien bereit. Wie sich diesen entnehmen lässt, gelang es den Entwicklern von Visual Concepts, den Siegeszug von "Hogwarts Legacy" an der Spitze der UK-Charts mit "WWE 2K23" zu beenden.

In Zusammenarbeit mit den Marktforschern von GfK veröffentlichte GamesIndustry.biz die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die sich auf die Verkaufswoche vom 13. bis zum 18. März 2023 beziehen.

Wie aus den vergangenen Monaten bekannt, werden lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt, während die digitalen Verkäufe in separaten Charts erhoben werden. Auch wenn „WWE 2K23“ in Großbritannien 22 Prozent schwächer startete als der Vorgänger, gelang es den Entwicklern von Visual Concepts, „Hogwarts Legacy“ von der Spitze zu verdrängen.

53 Prozent der Retail-Verkäufe von „WWE 2K23“ entfielen auf die PS5-Version. Die PS4-Fassung war für 23 Prozent der Retail-Absätze verantwortlich, während sich der Wert auf der Xbox Series X/S auf 15 Prozent beläuft. Hier müssen laut GfK allerdings die starken Verkaufszahlen der rein digitalen Xbox Series S auf der Insel berücksichtigt werden, die dazu führen, dass Xbox-Spiele in Großbritannien vor allem digital verkauft werden.

Related Posts

Auf den weiteren Plätzen folgen „Hogwarts Legacy“ und die Fußball-Simulation „FIFA 23“, deren Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 24 beziehungsweise 26 Prozent zurückgingen. Zulegen konnten hingegen „Mario Kart 8: Deluxe“ (+ 3 Prozent) und das Remaster von „Metroid Prime“ (+ 24 Prozent).

Anbei die komplette Top-10 der letzten Woche.

UK: Die Retail-Charts vom 13. bis 18. März 2023

1. WWE 2K23

2. Hogwarts Legacy

3. FIFA 23

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Metroid Prime Remastered

6. God of War Ragnarok

7. Minecraft (Switch Edition)

8. Call of Duty: Modern Warfare 2

9. Super Mario Odyssey

10. Animal Crossing: New Horizons

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren