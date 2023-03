Diablo 4: Stornierungen angedroht – Nutzer pochen nach der Beta auf einen Offline-Modus

Bereits Ende 2019 gab Blizzard Entertainment bekannt, dass in „Diablo 4“ auf eine permanente Onlineverbindung gesetzt wird. Eine zumindest für PlayStation- und Xbox-Nutzer neue Begebenheit, da die Konsolen-Versionen von „Diablo 3“ im Gegensatz zu ihrem PC-Pendant auch offline gespielt werden konnten.

Nachdem es um dieses Thema in den vergangenen Monat recht still wurde, wurde die Kritik an der Online-Pflicht am Wochenende wieder lauter. Eine Entwicklung, die wenig überraschend auf die Verbindungsprobleme der offenen „Diablo 4“-Beta zurückzuführen ist.

Sowohl auf dem PC als auch den Konsolen kam es am Wochenende immer wieder zu Warteschlagen oder kompletten Verbindungsabbrüchen, die die Spieler und Spielerinnen unsanft aus dem laufenden Spielgeschehen heraus ins Hauptmenü des Action-Rollenspiels verfrachteten.

Auf Reddit und anderen Plattformen setzt sich ein Teil der Community daher für einen Offline-Modus in „Diablo 4“ ein und nennt dabei unterschiedliche Gründe für einen Verzicht auf die Onlinepflicht.

Nutzer drohen mit Stornierung der Vorbestellungen

In erster Linie sind es natürlich die Verbindungsprobleme der Open-Beta, die für Kritik sorgten und mitunter sogar dazu führten, dass Spieler und Spielerinnen mit einer Stornierung ihrer Vorbestellung drohen. Ein Nutzer äußerte sich dahingehend wie folgt: „Ich habe nicht vor, den Multiplayer zu spielen, und meine Erfahrung während der Betas war so frustrierend. Ich habe ein paar Stunden investiert und werde meine Vorbestellung stornieren.“

Ein Beitrag, der auf Reddit auf breite Zustimmung stieß. Zwar wird es in „Diablo 4“ trotz der Onlinepflicht möglich sein, die Inhalte des Action-Rollenspiels auch alleine in Angriff zu nehmen, für zusätzliche Kritik sorgte in der Beta allerdings die fehlende Pausenfunktion. „Ich befürchte, dass ich Diablo 4 wirklich nicht genießen kann“, ergänzte ein Nutzer. „Ich bin ein Vater, der von zu Hause aus arbeitet, und ich muss in der Lage sein, das Spiel zu pausieren. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich verärgert.“

Andere Nutzer kritisierten zudem die Tatsache, dass ihnen in der Beta immer wieder Kills von anderen Helden gestohlen wurden, was es schwierig machte, Aufgaben abzuschließen oder den eigenen Charakter gezielt zu verbessern. Eine offizielle Stellungnahme zum mitunter negativen Community-Feedback zur Beta steht noch aus.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren