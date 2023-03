Diablo 4: Wird eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt?

"Diablo 4" wird im Juni mit einer Online-Pflicht veröffentlicht, was die Frage aufkommen ließ, ob der Titel zumindest zu einem Teil ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft gespielt werden kann. Die aktuelle Beta-FAQ liefert einen Hinweis.

Das Action-RPG „Diablo 4“ nähert sich nach den Beta-Phasen mit großen Schritten der Veröffentlichung. Im Juni wird der neue Blockbuster von Blizzard Entertainment erscheinen – in der Hoffnung vieler Spieler mit Servern, die dem Andrang standhalten.

Während für den Download der Beta von „Diablo 4“ in Deutschland eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft vorausgesetzt wird, stellt sich die Frage, ob es auch für die finale Version eine PS Plus-Pflicht gibt.

So heißt es in der offiziellen Blizzard-FAQ zunächst zur Beta: „In Deutschland ist aufgrund der Altersbeschränkung ein Abonnement von PlayStation Plus erforderlich.“ Die Mitgliedschaft ist somit notwendig, um das Alter nachweisen zu können.

Wie steht es um die finale Version?

Bekannt ist, dass „Diablo 4“ eine dauerhafte Online-Anbindung voraussetzt. Und für Online-Spiele ist im Fall der PS4 und PS5 mit wenigen Ausnahmen eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft notwendig. Ebenfalls heißt es im PlayStation Store, dass der Titel mit PS Plus „bis zu 4 Online-Spieler“ unterstützt.

Im Fall der finalen Version scheint es trotz der Online-Pflicht allerdings Inhalte zu geben, die auch ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft spielbar sind, darunter die Einzelspielererfahrungen. Und so lautet der Wortlaut der FAQ weiter: „Sobald Diablo 4 veröffentlicht wird, ist ein Abonnement von Xbox Live Gold oder PlayStation Plus erforderlich, um einige der Mehrspielerfeatures des Spiels zu nutzen.“

Auch im Xbox Store heißt es lediglich, dass Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Live Gold erforderlich sind, um den Online-Multiplayer von „Diablo 4“ nutzen zu können.

Open Beta läuft noch bis Montag

Spieler, die sich zunächst mit der offenen Beta von „Diablo 4“ beschäftigen möchten, können sich noch bis morgen um 21 Uhr daran beteiligen. Der Download erfolgt kostenlos über den PlayStation Store. Wie bereits erwähnt ist aus Altersschutzgründen eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich, da diese ein entsprechendes Mindestalter voraussetzt.

Spieler, die an der Testphase teilnehmen, können drei Belohnungen sammeln, die zum Start von „Diablo 4“ bereitgestellt werden. Dazu gehören die Spieltitel „Erster Erschlagener“ und „Früher Erkunder“ sowie der kosmetische Gegenstand „Beta-Wolfsbündel“.

„Diablo 4“ kommt am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich, wo für die Standardversion des Action-RPG rund 80 Euro fällig werden*. Auch im PlayStation wurde der Vorverkauf gestartet. Dort warten ebenfalls eine Deluxe- und eine Ultimate Edition auf finanzkräftige Spieler. Sie kosten 99,99 bzw. 109,99 Euro.

