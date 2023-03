Hunt Showdown: Eines der größten Updates ab sofort erhältlich

„Hunt: Showdown“ hat eines der größten Updates seiner Geschichte spendiert bekommen. Mit Update 1.12, das ab sofort zur Verfügung steht, gibt es zahlreiche neue Inhalte, die vor allem Neueinsteigern den Anfang leichter machen.

Des Weiteren gibt es zwei neue Questreihen. Die erste Questreihe „The Ward of the Reptilian“ ist ab sofort erhältlich und läuft bis zum 1. Mai 2023. Die zweite Questreihe „Vengeance of the Skinned“ soll bald folgen. Jede Questreihe teilt sich in sechs Akte auf und bietet unterschiedliche Belohnungen.

Zwei Tutorials für Neulinge

Zu den Neuerungen zählen zwei neue Tutorials, die die Hardcore-Mechaniken des PvPvE-Extraction-Shooters verständlicher erklären. Das Basistutorial dient dazu, sich mit einfachen Gameplay-Mechaniken wie den Waffen und Monstern vertraut zu machen.

Das Tutorial wird von niemand Geringerem als Doug Cockle synchronisiert, der unter anderem Geralt von Riva aus „The Witcher 3“ seine Stimme leiht. Er führt Spieler und Spielerinnen durch den Einstieg.

Ein weiteres Tutorial baut auf den Dingen auf, die wir im Basistutorial lernen konnten. Das Fortgeschrittenentutorial wird erst freigeschaltet, nachdem wir das Basistutorial erfolgreich absolviert haben. In diesem suchen wir ein bestimmtes Bossmonster, nämlich die Spinne. Auch der Kampf gegen das Bossmonster und der Abschluss des Kampfes sind Teil des Tutorials.

Hinzu kommt ein von vielen Fans gefordertes Feature: Eine genauere Auflistung des eigenen Todesumstandes. So werden die letzten 90 Sekunden vor dem Ableben bis ins kleinste Detail gezeigt. Darunter fallen beispielsweise der ausgeteilte und der erhaltene Schaden.

Außerdem werden Solospieler und -spielerinnen im Update berücksichtigt. Ab sofort gibt es höhere Belohnungen beim einer erfolgreichen Extraktion und passive Fähigkeiten, die nur im Solo-Modus verfügbar sind.

