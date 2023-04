Greyhill Incident: Schauriger Found Footage-Modus vorgestellt – Mit einem kleinen Haken

In einem neuen Trailer zum Survival-Horror-Abenteuer "Greyhill Incident" wurde der Found Footage-Modus vorgestellt. Der Haken an der Sache: Dieser wird lediglich im Rahmen der Abducted Edition mit von der Partie sein.

Ende des vergangenen Jahres gaben die Entwickler von Refugium Games bekannt, dass der Alien-Horror „Greyhill Incident“ nicht nur wie bereits angekündigt für den PC veröffentlicht wird. Stattdessen werden auch die Konsolen versorgt.

Ergänzend zu dieser Ankündigung stellte das unabhängige Studio in einem frisch veröffentlichten Trailer den Found Footage-Modus vor, der die Atmosphäre des ohnehin schon gruseligen Horror-Abenteuers noch einmal intensivieren dürfte. Im Found Footage-Modus wird ein Schwarz/Weiß-Filter hinzugeschaltet und über das Spielgeschehen gelegt.

Mit dem zusätzliche Filter erstrahlt „Greyhill Incident“ im Look einer Ära, in der der Alien-Hype vor allem in den USA seinen Höhepunkt genoss.

Filter ein exklusiver Bestandteil der Abducted Edition

Allerdings geht die Ankündigung beziehungsweise Vorstellung des Found Footage-Modus mit einem kleinen Haken einher. Wie es seitens Refugium Games heißt, wird der Filter exklusiv im Rahmen der Abducted Edition mit von der Partie sein. Diese wird zum Preis von knapp 35 Euro ins Rennen geschickt und kann bei gängigen Händlern wie Amazon erworben beziehungsweise vorbestellt werden.

Zu den weiteren Extras der Abducted Edition gehören authentisch gestaltete Zeitungsausschnitte, in denen eine Alien-Invasion behandelt wird, oder eine Anleitung, wie ihr euch euren eigenen Aluhut bastelt. Die Geschichte von „Greyhill Incident“ setzt in einem beschaulichen Städtchen in den USA ein, die von UFOs und grauen Aliens überfallen wird.

In der Rolle des Protagonisten Ryan Baker nehmt ihr, ausgerüstet mit einem Baseballschläger und ein paar Kugeln in seinem treuen Revolver, den Kampf gegen die Greys genannten Außerirdischen auf und versucht gleichzeitig, dem Ursprung der Invasion und dem damit verbundenen dunklen Geheimnis auf den Grund zu gehen. Auf die Unterstützung der Stadtbewohner braucht ihr dabei allerdings nicht zu hoffen, da diese von den aktuellen Geschehnissen erschüttert niemanden mehr vertrauen.

„Greyhill Incident“ erscheint am 16. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und „andere Konsolen“.

