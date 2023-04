The Last of Us Part 1: PC-Patch 1.0.2.0 behebt Abstürze, hohe CPU-Auslastung und mehr

The Last of Us Part 1:

Ab sofort steht auf dem PC ein neues Update zum Remake von "The Last of Us: Part 1" bereit. Welche Änderungen und Verbesserungen im Rahmen des Patches 1.0.2.0 im Detail geboten werden, verrät der offizielle Changelog.

Das Remake zu "The Last of Us" kämpft auf dem PC mit technischen Problemen.

Schon kurz nach dem Release stellte sich heraus, dass die PC-Portierung des „The Last of Us“-Remakes mit allerlei Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen hat.

Nachdem die Verantwortlichen von Naughty Dog umgehend Besserung gelobten, steht auf dem PC ab sofort der nächste Patch zu „The Last of Us: Part 1“ bereit. Zum einen nahmen sich Naughty Dog und die Co-Entwickler der Iron Galaxy Studios im Zuge des Updates 1.0.2.0 diversen Bugs an, die zu unkontrollierten Abstürzen führen und so negativen Einfluss auf die Spielerfahrung nehmen konnten.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass mit dem Update das Textur-Streaming überarbeitet wurde, um die von vielen Spielerinnen und Spielern kritisierte Auslastung der CPU zu reduzieren. Ein Problem, das dazu führte, dass die Analogsticks auf Xbox One- und DualSense-Controllern nicht reagierten, wurde ebenfalls in Angriff genommen.

Weitere Optimierungen bereits in Arbeit

Zudem wurden die Aussetzer der Bildschirmlupe behoben und die teilweise fehlerhafte Darstellung der Navigationshilfe korrigiert. Welche Optimierungen und Änderungen im Zuge des PC-Updates 1.0.2.0 sonst noch geboten werden, verrät euch ein Blick auf den umfangreichen Changelog. Diesen findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website von Naughty Dog.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Updates gab Naughty Dog bekannt, dass bereits an weiteren Optimierungen für die PC-Version von „The Last of Us: Part 1“ gearbeitet wird. Dabei nehmen sich die Entwickler laut eigenen Angaben vor allem das Community-Feedback zu Herzen und versprechen, die Spielerfahrung auf dem PC weiter optimieren zu wollen.

Konkrete Termine spendierte Naughty Dog den nächsten PC-Updates bislang allerdings nicht. In unserem ausführlichen Review verraten wir euch, warum das Remake zu „The Last of Us“ ins Straucheln kam und unter welchen Problemen die Neuauflage zum PC-Release litt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

„The Last of Us: Part 1“ wurde am 28. März 2023 für den PC veröffentlicht. Die technisch deutlich besser optimierte PlayStation 5-Version erschien bereits im September des vergangenen Jahres.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren