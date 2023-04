PlayStation Store: Das waren die gefragtesten Spiele im März 2023

Den heutigen Ostermontag nutzte Sony Interactive Entertainment, um die Top-Downloads im vergangenen Monat zu verraten. Wie immer veröffentlichte das PlayStation-Unternehmen dafür jeweils vier Listen, die sich auf USA/Kanada und Europa beziehen. Auch dieses Mal widmen wir uns lediglich den europäischen Auflistungen.

PS5-Spiele

Resident Evil 4 Hogwarts Legacy Grand Theft Auto V FIFA 23 F1 22 Call of Duty: Modern Warfare II WWE 2K23 Star Wars Jedi: Fallen Order Wo Long: Fallen Dynasty NBA 2K23 Anno 1800 Resident Evil Village Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Cyberpunk 2077 Football Manager 2023 Resident Evil 3 The Last of Us Part I Monster Hunter Rise Gran Turismo 7 It Takes Two

PS4-Spiele

Minecraft EA Sports UFC 4 FIFA 23 The Forest F1 22 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V NBA 2K23 Resident Evil 4 The Last of Us Part II Call of Duty: Modern Warfare II Star Wars Jedi: Fallen Order The Last of Us Remastered The Crew 2 Tekken 7 Dead Island: Definitive Edition WWE 2K23 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Sekiro: Shadows Die Twice Gang Beasts

PSVR2-Spiele

Pavlov Kayak VR: Mirage The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Drum Rock Pistol Whip Synth Riders Swordsman VR Horizon: Call of the Mountain Job Simulator

Free-2-Play-Spiele

Fortnite Call of Duty: Warzone 2.0 Rocket League Fall Guys Die Sims 4 eFootball 2023 Destiny 2 Apex Legends Overwatch 2 KartRider: Drift

Das Remake von „Resident Evil 4“ war nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten und Kanada das meistverkaufte Store-Spiel. Bei den weiteren Listen ist das Gleiche zu beobachten: „Minecraft“, „Pavlov“ und „Fortnite“ führen in ihrer Kategorie beide Listen an.

Welche Spiele zuletzt in Deutschland am meisten Abnehmer gefunden haben, erfahrt ihr im oberhalb verlinkten Artikel.

Interessieren euch auch die Platzierungen für USA und Kanada, könnt ihr euch diese auf dem offiziellen PlayStation Blog ansehen.

