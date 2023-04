Super Bomberman R2: Releasetermin & Crossplay bestätigt – Trailer stellt die Inhalte vor

Mit "Super Bomberman R2" geht der Multiplayer-Klassiker von Konami in seine nächste Runde. Zum Start in die neue Woche wurden sowohl der finale Releaetermin als auch ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem etwas näher auf die gebotenen Inhalte eingegangen wird.

Im vergangenen Jahr kündigte Konami mit „Super Bomberman R2“ den offiziellen Nachfolger zum Free2Play-Titel „Super Bomberman R“ für die Konsolen und den PC an.

In einer aktuellen Pressemitteilung spendierte der japanische Publisher dem Nachfolger einen handfesten Releasetermin und gab bekannt, dass „Super Bomberman R2“ in Nordamerika ab dem 13. September 2023 erhältlich sein wird. Japan beziehungsweise Europa sind einen Tag später und somit am 14. September 2023 an der Reihe.

Begleitet wurde die Enthüllung des Releasetermins von einem neuen Trailer, in dem etwas näher auf die Inhalte eingegangen wird, die im neuesten Ableger des Multiplayer-Klassikers auf euch warten.

Versprochen wird nicht weniger als der „bisher umfangreichste Content der Seriengeschichte“.

Level-Editor soll für langfristige Abwechslung sorgen

In „Super Bomberman R2“ warten sowohl Online- als auch Offline-Modi, in denen sich die Spielerinnen und Spieler duellieren können. Zusätzlich zu den aus dem Vorgänger bekannten Spiel-Modi „Standard“, „Grand Prix“ und „Battle 64“ gibt es einen neuen Kampfmodus, der den Namen „Schloss“ trägt und die Teilnehmer in eine Angriffs- und eine Schloss-Seite aufteilt, die gegeneinander antreten und um wertvolle Schätze kämpfen.

Neu ist der Level-Editor, mit dem es uns ermöglicht wird, eigene Levels für den „Schloss“-Modus zu entwerfen und unsere Werke mit der internationalen Community zu teilen. Apropos Community: Um dafür zu sorgen, dass stets ausreichend Spielerinnen und Spieler vorhanden sind, macht „Super Bomberman R2“ Gebrauch vom Crossplay-Feature und unterstützt somit systemübergreifende Multiplayer-Lobbys.

Solisten werden laut Konami beim Story-Modus auf ihre Kosten kommen, in dem wir neue Planeten bereisen und zusammen mit den Ellons, den treuen Freunden von Bomberman, den Kampf gegen eine dunkle Bedrohung aufnehmen.

„Super Bomberman R2“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und natürlich Nintendos Switch.

