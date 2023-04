Horizon Forbidden West – Burning Shores: Gameplay-Clip zeigt Aloys Kampf in L.A.

In weniger als einer Woche geht es los: Am 19. April verschlägt es euch als Aloy erneut ins postapokalyptische Amerika. Dieses Mal zieht es die Maschinenjägerin in die Überbleibsel von Los Angeles, die sie mit dem vielseitigen Waterwing erkunden wird.

Neue Fähigkeiten in einer beeindruckenden Landschaft

Um euch einen Eindruck vom DLC zu vermitteln, veröffentlichte Guerrilla einen 58-sekündigen Gameplay-Clip. Dazu schreibt das Studio: „Niedergestreckte Maschinen haben keine Chance! Meistere neue Fähigkeiten und sei bereit, es auf aufregende neue Weise mit deinen Feinden aufzunehmen.“

Wie ihr gleich seht, hat sich Los Angeles in eine vulkanische Inselgruppe verwandelt. Auch hier treiben die gefährlichen Maschinen ihr Unwesen, weshalb Aloy sie ein weiteres Mal bekämpfen muss.

Eine neue Gegnerart wird nicht präsentiert – dafür aber eine neue Ability, die Aloy im Hauptspiel noch nicht drauf hatte. Seht jetzt selbst:

Wahrscheinlich präsentiert Guerrilla Games in den nächsten Tagen noch weitere Gameplay-Clips. Vielleicht erwartet euch sogar noch ein Gameplay-Trailer, der mehrere Minuten aus „Burning Shores“ zeigt.

Darüber hinaus hat das niederländische Studio noch ein kurzes Video auf YouTube hochgeladen, das die Vorbestellerboni in den Mittelpunkt rückt. Wie viele von euch bereits wissen bekommt ihr für die Vorbestellung ein Outfit, einen Bogen und ein Färbemittel dazu.

Die Download-Erweiterung wird ausschließlich den PS5-Spielern zur Verfügung gestellt. Um die Hardware besser auszureizen, hat das Entwicklerteam auf eine Old-Gen-Fassung verzichtet.

