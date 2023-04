UK-Charts: Eine frische Top 3 dank Neuerscheinungen

Neue Woche, neue Zahlen aus Großbritannien: Dank erfolgreichen Neuerscheinungen bekommen wir eine komplett neue Top 3 zu sehen. Den ersten Platz sicherte sich dabei „Dead Island 2“.

Dead Island 2 startete besser als Dead Space

Der Zombie-Slaughter legte auf der Insel gleich mal den dritterfolgreichsten Launch im bisherigen Jahr hin. Nur „Hogwarts Legacy“ und „Resident Evil 4“ fanden noch mehr Abnehmer – Letzteres gleich doppelt so viele. Dafür konnte der „Dead Island“-Nachfolger das Remake von „Dead Space“ übertreffen.

Übrigens ist das Capcom-Remake auch einen Monat nach der Veröffentlichung noch dabei. Jedoch rutschte es vom dritten auf den achten Platz ab. Das Gleiche ist beim Zauber-RPG von Avalanche Software zu beobachten.

Platz zwei wird von „Minecraft Legends“ eingenommen. Das Echtzeit-Strategie-Spiel verkaufte sich mit 76 Prozent auf der Nintendo Switch am besten. 19 Prozent fallen auf die PlayStation, während die Xbox für fünf Prozent der Verkäufe zuständig ist. Weil auch dieser Microsoft-Titel zum Release in den Game Pass gekommen ist, sollte das niemanden überraschen.

Dicht dahinter folgt „Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp“. das nur für die Switch erhältlich ist. Es ist eine Neuauflage, mit der die Reihe nach 15 Jahren zurückgekehrt ist.

Tatsächlich haben sich die meisten Spiele in der vergangenen Woche schlechter als zuvor verkauft. Ein Grund dafür ist das Ende der vielen Osterangebote.

Mit „God of War Ragnarök“ ist auch ein exklusiver PlayStation-Titel in den Charts vertreten. Das Götter-Abenteuer konnte sich gerade so in den Top 10 halten.

Dead Island 2 Minecraft Legends Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Mario Kart 8 Deluxe FIFA 23 Super Mario Odyssey Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Remake Minecraft (Switch) God of War Ragnarök

Anmerkung: Wie üblich hat GfK nur die Einzelhandelsverkäufe erfasst.

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

