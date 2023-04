Little Nightmares: Franchise erreicht neuen Verkaufsmeilenstein

Little Nightmares:

"Little Nightmares" ist für Bandai Namco ein großer Erfolg. Passend dazu gab der Publisher heute eine neue Verkaufszahl heraus, die sich der Franchise annimmt.

Bandai Namco hat sich in einer Pressemeldung zum Erfolg von „Little Nightmares“ und dessen Nachfolger geäußert. So kommt die Franchise mittlerweile auf mehr als zwölf Millionen Verkäufe.

Die Serie setzt sich aus mehreren Spielen zusammen. Den Beginn machte „Little Nightmares“, das 2017 von Bandai Namco Europe produziert und von den Tarsier Studios entwickelt wurde. Darin schlüpfen Spieler in die Rolle von Six und versuchen, dem Schlund zu entkommen. Es ist eine mysteriösen Insel, die von bizarren Gestalten bewohnt wird.

Das Sequel „Little Nightmares II“ folgte 2021 und widmet sich der Geschichte von Mono, einem kleinen Jungen, der eine Papiertüte als Maske trägt und auf das Mädchen im gelben Regenmantel trifft, was wiederum dazu führt, dass die beiden gemeinsam verschiedene Orte der Fahlen Stadt erkunden. Dabei handelt es sich um einen Ort, der durch die summende Übertragung eines fernen Turms verzerrt wird.

Zudem wurde im Jahr 2019 „Very Little Nightmares“ veröffentlicht. Es ist ein Mobile-Spiel, das von Alike Studio entwickelt wurde und in dem Spieler vor der Aufgabe stehen, dem Nest zu entkommen und dabei mehr über die Herkunft von Six zu erfahren.

„Die Franchise Little Nightmares ist seit der ersten Episode, die heute vor 6 Jahren veröffentlicht wurde, stark gewachsen und konnte viele Erfolge erzielen“, so Arnaud Muller, CEO von Bandai Namco Europe. „Wir sind stolz darauf, dass es die Teams bei Bandai Namco Europe zusammen mit Tarsier Studios, Engine Software und Supermassive Games geschafft haben, tolle Spiele zu produzieren und die Franchise gleichzeitig auch auf andere Medien zu bringen.“

Bundle mit Little Nightmares I und II im Angebot

Wer „Little Nightmares“ und den zweiten Teil bisher verpasst hat, wird im PlayStation Store momentan besonders günstig fündig. Das Komplett-Bundle kostet in der Regel 49,99 Euro. Doch dank eines 70-Prozent-Rabattes sank der Preis auf 14,99 Euro.

Noch günstiger kommen Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft davon. Dank eines zusätzlichen Rabattes in Höhe von fünf Prozent liegt der Endpreis für sie bei 12,49 Euro.

Zum Angebot: Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5

