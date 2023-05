Fall Guys: Season 4 bringt einen Level-Editor mit sich

In den Abendstunden hat Epic Games einige Details zur vierten Season von „Fall Guys“ bekanntgegeben. Die neue Season wird den Namen „Creative Construction“ tragen und den Spielern die Möglichkeit bieten eigene Stages zu erschaffen.

Erschafft eure eigenen Runden

Mit „Fall Guys Creative“ wird ein Level-Editor zur Verfügung stehen, der die Erstellung eigener Runden mit Hindernissen ermöglicht. Zudem kann man die eigenen Kreationen auch mit anderen Spielern teilen. Man wird das eigene Thema bestimmen und die verschiedensten Hindernisse platzieren, um eine wahre Herausforderung zu erschaffen.

Das Teilen wird über einen Share Code erfolgen, den man wiederum an Freunde oder an die Community weitergeben kann. Die Entwickler von Mediatonic werden eine kuratierte Playlist und eine neue Show anbieten, die die liebsten Runden der Entwickler beinhalten. Des Weiteren sollen über 50 neue Runden in der vierten Season hinzugefügt werden, wobei 20 direkt zum Start in den Solos spielbar sein werden.

Der Fame Pass wird das bisherige Pass-System ersetzen. Anstatt eines einzelnen Passes, der die ganze Season aktiv ist, setzt man zukünftig auf mehrere kürzere Fame Pässe, die weniger kosten und einen für die Spielzeit mehr belohnen.

In dem folgenden Video könnt ihr noch einmal die Ankündigung des Level-Editors und der vierten Season nachvollziehen. „Creative Construction“ wird ab dem 10. Mai 2023 zur Verfügung stehen.

