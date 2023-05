Marvel’s Midnight Suns: Termin der PS4-Version steht fest – „Blood Storm“-DLC im Trailer

Das Taktikspiel "Marvel's Midnight Suns" erscheint in Kürze für die PlayStation 4 und die Xbox One. Zudem hat der "Blood Storm"-DLC einen Trailer sowie einen Termin erhalten.

Ende des vergangenen Jahres veröffentlichten 2K Games und Firaxis Games das Taktikspiel „Marvel’s Midnight Suns“ für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Nun haben die Verantwortlichen auch einen Termin für die PlayStation 4- sowie Xbox One-Versionen bekanntgegeben.

Demnach werden die betagten Konsolen am 11. Mai 2023 in den Genuss des Abenteuers kommen, wobei die Veröffentlichung ausschließlich in einer digitalen Version erfolgen wird. Die einst angekündigte Nintendo Switch-Fassung wurde hingegen vollständig eingestellt.

Storm räumt mächtig auf

Darüber hinaus hat 2K Games mitgeteilt, dass ebenfalls am 11. Mai 2023 der vierte und zugleich letzte DLC namens „Blood Storm“ auf allen Plattformen erscheinen wird. Auf der PlayStation 4 und der Xbox One werden zeitgleich auch alle anderen DLCs veröffentlicht.

Mit „Blood Storm“ wird eine der mächtigsten Mutanten des Planeten in „Marvel’s Midnight Suns“ eingeführt. Ororo Munroe, besser bekannt unter dem Namen Storm, verwaiste in einem sehr jungen Alter und wurde von einer Dorfpriesterin aufgenommen, als sie in die Heimat ihrer Mutter in Kenia reiste. Das Dorf litt unter einer Dürre, woraufhin Storms Kräfte erwachten und sie ihre Familie mit Regen rettete.

Einige Jahre später wurde sie von Charles Xavier für die X-Men rekrutiert, woraufhin sie ihre Kräfte einsetzte, um Menschen in aller Welt zu helfen. Als sie gemeinsam mit Wolverine nach einem gefährdeten Mutantenkind in New York suchte, traf sie auf Magik und sollte sich den Midnight Suns anschließen.

Ein neuer Trailer stellt uns den „Blood Storm“-DLC schon einmal vor:

