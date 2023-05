PS5 & PS4: Neuer PSN-Sale mit hunderten Angeboten

Im PlayStation Store wurde ein neuer Sale gestartet, der sich laut Sony den großen Spielen widmet und sowohl für PS4- als auch für PS5-Spieler etwas in petto hat.

Im Preis reduziert wurde beispielsweise das Freakers-Abenteuer „Days Gone“, das bei vielen Spieler gut ankam. Der Preis der Standardversion sank von 39,99 auf 15,99 Euro, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Wie bei vielen Deals ist allerdings zu beachten, dass sich das Spiel in der Extra-Bibliothek befindet und PS Plus-Abonnenten ab dieser Stufe ohne Zusatzkosten loslegen können. Doch auch die „Days Gone Digital Deluxe Edition“ ist im neusten Sale vertreten. Hier werden 19,99 statt 49,99 Euro fällig.

Ebenfalls im Angebot ist die Digital Deluxe Edition von „Death Stranding“. Der Betrag sank von 49,99 auf 19,99 Euro. Wer auf die Deluxe-Inhalte verzichten kann, darf mit entsprechender Mitgliedschaft über PS Plus Extra ohne Zusatzkosten auf die Standard Edition zugreifen.

Weiteres Angebot im Bunde ist „Deathloop“. Auch dieser Titel ist in der Extra-Bibliothek enthalten, kann aber im Rahmen des Sales auch für 23,09 statt 69,99 Euro gekauft werden. Die Deluxe Edition, die nicht über PS Plus gespielt werden kann, fiel im Preis von 89,99 auf 29,69 Euro. Einzeln kann das Deluxe Pack für 9,99 statt 19,99 Euro erworben werden. Das „Deathloop+ Ghostwire: Tokyo Bundle“ kostet 47,99 statt 119,99 Euro.

Killzone, LEGO und mehr

Passend zum Support-Ende von „Dreams“ wurde der Titel für Kreativlinge im PlayStation Store noch einmal im Preis gesenkt. Hier können Spieler für 15,99 statt 39,99 Euro zuschlagen. „Evil West“ bekommt ihr für 41,99 statt 59,99 Euro.

Während viele Leute auf ein neues „Killzone“ warten, ist „Killzone Shadow Fall“ im Sale vertreten. 9,99 statt 19,99 Euro werden fällig. Doch auch hier lohnt ein Blick in die Extra-Bibliothek von PlayStation Plus.

Ebenfalls wurden mehrere „LEGO“-Spiele im Preis gesenkt. Mit dabei sind die „LEGO Harry Potter Collection“ für 11,99 Euro, die „LEGO Marvel Collection“ für 14,99, „LEGO Bricktales“ für 22,49 Euro, „LEGO Worlds“ für 5,99 Euro, der „LEGO Marvel’s Avengers-Saisonpass“ für 2,49 Euro, „LEGO Der Hobbit“ für 5,99 Euro, „LEGO CITY Undercover“ für 8,99 Euro, „LEGO Marvel’s Avengers“ für 7,99 Euro und die „LEGO Marvel’s Avengers – Luxusedition“ für 10,49 Euro.

Auch am Preis von „The Callisto Protocol“ wurde gedreht. So gibt es die PS5-Version der Digital Deluxe Edition für 53,99 statt 89,99 Euro. Der Season Pass kann im Rahmen des Sales vergünstigt für 19,94 statt 28,49 Euro gekauft werden. Auch der Dauergast „The Witcher 3“ ist dabei. Diesmal werden 14,99 statt 29,99 Euro fällig. Zudem sind die Erweiterungen des Spiels im Sale vertreten.

Das war längst nicht alles: Die „Big Games Big Deals“-Promotion umfasst in dieser Woche hunderte Games, die in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind. Im Laufe des Tages sollten die Angebote in der entsprechenden PlayStation Store-Kategorie auftauchen.

Auch in Bezug auf die PS Plus-Spiele tut sich heute etwas. Nachdem in der vergangenen Woche die Neuzugänge für PS Plus Essential freigeschaltet wurden, ist heute die Ankündigung der Games für PS Plus Extra und Premium an der Reihe.

