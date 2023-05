DE-Charts: Sternenkriege, Zombies und mehr – Die erfolgreichsten Titel im April 2023

In dieser Woche stellten Game und GSD die deutschen Software-Charts des Monats April 2023 bereit. Während es an der Spitze keine großen Überraschungen zu vermelden gibt, kehrten verschiedene Titel der PlayStation Studios in die hiesigen Top 20 zurück.

In dieser Woche erreichten uns bereits die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Großbritannien, denen sich unter anderem entnehmen ließ, dass sich die PlayStation 5 im April 2023 ein weiteres Mal die Spitze der britischen Hardware-Charts sicherte.

Ergänzend zu den britischen Charts stehen ab sofort auch die deutschen Software-Charts des Monats April 2023 bereit. Diese wurden von Game, dem Verband der deutschen Videospielbranche, veröffentlicht. Genau wie auf der Insel gelang es Electronic Arts und den Entwicklern von Respawn Entertainment auch hierzulande, sich mit dem erst am 28. April 2023 veröffentlichten „Star Wars Jedi: Survivor“ an die Spitze der Software-Charts zu setzen.

Der nächste Neueinsteiger fand sich auf dem dritten Platz ein: Das von den Dambuster Studios entwickelte Zombie-Spektakel „Dead Island 2“.

Diverse Dauerbrenner kehrten in die Charts zurück

Zwischen die beiden Neueinsteiger schob sich Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“, die im März 2023 noch die Spitzenposition inne hatte. Gefolgt von diversen Titeln, die bereits in den vergangenen Monaten in den deutschen Software-Charts zu finden waren und sich auch im April 2023 großer Beliebtheit erfreuten.

Zu diesen gehören Rockstar Games‘ Open-World-Hit „Grand Theft Auto 5“, Infinity Wards First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2″, Hogwarts Legacy“ oder „Red Dead Redemption 2“. Abgerundet werden die Charts von Titeln, denen der Wiedereinstieg in die Top 20 gelang.

Vor allem diverse Spiele der PlayStation Studios profitierten im letzten Monat von der besseren Verfügbarkeit der PlayStation 5 und kehrten in die Top 20 zurück – darunter „The Last of Us: Part 2“, „Gran Turismo 7“ oder die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“.

„Die Game Charts enthalten plattformübergreifend die am häufigsten im jeweiligen Monat in Deutschland auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele für PCs und Spielekonsolen. Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen“, führte Game zu den in Deutschland erhobenen Charts aus.

