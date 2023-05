PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche in der Übersicht

In der kommenden Woche erscheinen einmal mehr neue PlayStation 4- und PlayStation 5-Games im deutschen Handel. Auf welche Spiele ihr euch genau freuen dürft, verraten wir euch wie gewohnt in unserer Übersicht.

Auch am Muttertag möchten wir euch einen kleinen Ausblick auf die Spiele geben, die nächste Woche für PS4 und PS5 erscheinen. Die Anzahl der Neuveröffentlichungen steigt leicht auf insgesamt 13 Titel, die ihren Weg in den hiesigen Handel finden werden. Um welche Games es sich dabei handelt, das erfahrt ihr nachfolgenden Zeilen unserer kurzen Wochenübersicht.

Trackmania (PS4, PS5)

Release: 15. Mai 2023

Auf dem PC sorgt das Racing-Game „Trackmania“ bereits seit einigen Jahren für Furore und nun findet der Ubisoft-Titel auch seinen Weg auf aktuelle PlayStation-Systeme. Genauer handelt es sich bei dem Titel um eine Neuauflage des Originals „Trackmania Nations“, das vor gut 15 Jahren veröffentlicht wurde.

Zur Auswahl stehen euch hierbei sowohl klassische Singleplayer-Modi als auch ein Mehrspieler, in dem ihr euch unter anderem in Ranglisten-Events beweisen könnt. Darüber hinaus wird das Spiel Crossplay sowie Cross-Progression unterstützen.

Humanity (PS4, PS5)

Release: 16. Mai 2023

Das Schicksal der Menschen liegt in „Humanity“ in euren Händen beziehungsweise euren Pfoten, denn tatsächlich schlüpft ihr in diesem Puzzle-Game in das virtuelle Fell eines Hundes namens Inu. In der Rolle des kleinen Shiba helft ihr riesigen Menschenmassen dabei, sicher ans Ziel zu kommen. Das tut ihr, indem ihr den Zweibeinern simple Befehle gebt, etwa dass sie springen, Objekte verschieben, klettern oder ihre Laufrichtung verändern sollen.

Im Rahmen der Story-Kampagne rätselt ihr euch so durch über 90 Levels, schaltet neue Fähigkeiten frei und messt euch mit starken Bossgegnern. Des Weiteren ist ein Leveleditor mit an Bord, mit dem ihr eigene Parcours erstellen oder euch in den Kreationen der Community austoben dürft. Optional könnt ihr den Titel zudem mit PlayStation VR2 ausprobieren. Pünktlich zum Release ist das Game übrigens für PlayStation Plus Extra- und Premium-Kunden verfügbar.

Crusader Kings 3: Royal Court (PS4, PS5)

Release: 17. Mai 2023

Auch Strategie-Fans kommen in den nächsten Tagen auf ihre Kosten. In „Crusader Kings 3: Royal Court“ dreht sich ein nicht unerheblicher Teil des Spiels um die Ausstattung eures Thronsaals, denn dieser sollte idealerweise natürlich so pompös sein, wie es sich für einen König oder Kaiser geziemt. Dieser zeigt immerhin nicht nur eure Macht und euren Reichtum, sondern kann ebenfalls dabei helfen, eure Rivalen ordentlich einzuschüchtern.

Davon abgesehen versprechen die Verantwortlichen des Titels ein deutlich überarbeitetes Kultursystem, dessen neue kulturelle Traditionen euch auch neue Spielstile ermöglichen. Mit der Funktion „Kulturmischung“ dürft ihr euer Königreich außerdem zu einem wahren kulturellen Schmelztiegel machen, was ebenfalls neue Möglichkeiten eröffnet. Im Laufe der Zeit können sogar kleine Subkulturen entstehen. Es dürfte somit nicht allzu schnell langweilig werden.

No One Lives Under the Lighthouse (PS4, PS5)

Release: 18. Mai 2023

Mit diesem Spiel möchten wir euch in unserer Übersicht ebenfalls ein kleines Indie-Game vorstellen, das bereits seit ein paar Jahren für den PC verfügbar ist. Darin entdeckt eure Spielfigur eine Kiste mit alten PC-Spielen, die unter einer dicken Staubschicht versteckt ist. Ihr seht euch eure alten Schätze an und schwelgt in Erinnerungen an eure Zeit mit den Games, allerdings habt ihr keinerlei Erinnerungen an einen Titel: „No One Lives Under the Lighthouse“.

Aus Neugier installiert ihr das Spiel und in der Anleitung stehen die Dinge, um die ihr euch als Leuchtturmwärter kümmern müsst. Insgesamt soll euch ein Spieldurchlauf des Horror-Games zwischen einer und zwei Stunden beschäftigen. Insgesamt könnt ihr drei Enden erleben, was für etwas Wiederspielwert sorgt.

LEGO 2K Drive (PS4, PS5)

Release: 19. Mai 2023

Das Team hinter Sportspielen wie „NBA 2K23“ und „WWE 2K23“ wagt sich nun mit „LEGO 2K Drive“ an einen Arcade-Racer, der euch in die Open-World von Bricklandia entführt. Generell wird spielerische Freiheit im Titel groß geschrieben, denn ihr dürft die Spielwelt nicht nur frei erkunden, sondern ebenfalls euren eigenen Rennboliden beziehungsweise euer Awesome Transforming Vehicle eigenhändig zusammenbauen.

Im Rahmen des Story-Modus ist es euer Ziel, euch von einem Anfänger zu einem Rennprofi zu mausern, auf den sogar der berüchtigte Shadow Z aufmerksam wird. Wenn ihr eure Konkurrenten hinter euch im Staub zurücklassen könnt, stehen die Chancen gut, euch die heißbegehrte Sky Trophy zu sichern. Darüber hinaus unterstützt das Game natürlich auch verschiedene Multiplayer-Modi, unter anderem einen Splitscreen-Modus.

Weitere Neuerscheinungen der Woche:

Warlander (Release: 16. Mai 2023)

Zool Redimensioned (Release: 16. Mai 2023)

Another Fisherman’s Tale (Release: 17. Mai 2023)

Under the Warehouse (Release: 17. Mai 2023)

World Championship Boxing Manager 2 (Release: 17. Mai 2023)

Nightmare Reaper (Release: 18. Mai 2023)

Cyber Citizen Shockman (Release: 19. Mai 2023)

Tin Hearts (Release: 19. Mai 2023)

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu PS4 & PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren