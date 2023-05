Honkai Star Rail: Charakter-Animation wird generft, weil sie „in den Augen schmerzt“

Die visuellen Effekte eines Charakters in „Honkai: Star Rail“ sind zu grell und werden von vielen als unangenehm empfunden. Das Entwicklerteam von miHoYo arbeitet nun an einer Lösung.

Getreu nach dem Prinzip von „Genshin Impact“ gibt es auch in „Honkai: Star Rail“ eine Vielzahl von Charakteren, die Spieler und Spielerinnen sammeln können. Doch einer dieser Charaktere bereitet vielen aufgrund der visuellen Effekte einer bestimmten Attacke Probleme.

Die ultimative Attacke von Seele hat nämlich flackernde Effekte, die Fans „in den Augen schmerzen“. miHoYo hat die Kritik der Fans gehört und ein Statement zum Problem abgegeben.

Seeles ultimative Attacke ist zu grell

Seeles ultimativer Angriff ist der Schmetterlingssturm. Mit ihm fügt sie Gegnern einen Quantum-Schaden in Höhe von 255 Prozent von Seeles Angriffswert hinzu. Doch der Schmetterlingssturm sorgt ebenso für einen Effektsturm, den viele Spielende als unangenehm empfinden.

Die grellen Blitze während der Animation und das Flackern sorgen für ein unwohles Gefühl, das bei vielen Betroffenen sogar zu epileptischen Anfällen führen könnte. Die Fangemeinde hat sich deshalb bei miHoYo beschwert, damit Seeles ultimativer Angriff abgeändert wird.

miHoYo hat den Wunsch vernommen und auf seiner Seite verkündet, dass es an einer Lösung des Problems arbeitet. Das Team will eine zusätzliche Option in den Einstellungen einbinden, mit der die Animationen ausgeschaltet oder zumindest abgeschwächt werden können.

Weitere Meldungen zu „Honkai Star Rail“:

Das Entwicklerteam hat sich noch nicht dazu geäußert, wann die Änderungen vorgenommen werden. Aufgrund des zusätzlichen Entwicklungs- und Testaufwands kann es einige Wochen dauern, bis die Animationen von Seele abgeändert werden.

In dem unten eingebetteten Video von BassGSnewtype Full Spec könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie die Attacke von Seele momentan ausschaut.

„Honkai: Star Rail“ erschien am 26. April 2023 für PC via Epic Games, iOS und Android. Eine Version für PS4 und PS5 soll zu einem späteren Zeitpunkt noch folgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: HoYoLAB

Weitere Meldungen zu Honkai: Star Rail.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren