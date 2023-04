Honkai Star Rail: Launch-Trailer zum Genshin Impact-Nachfolger veröffentlicht

Das Entwicklerteam von miHoYo hatte es mit dem Free-to-Play-Titel „Genshin Impact“ nicht leicht. Dem Spiel wurde vorgeworfen, ein Klon von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ zu sein und wurde zwischenzeitlich mit negativen Bewertungen bombadiert. Doch schlussendlich hat sich das Gacha-Spiel durchgesetzt und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit.

An diesen Erfolg will miHoYo wohl nun anknüpfen. Das Team hat mit „Honkai: Star Rail“ ein weiteres Free-to-Play-Spiel in petto, das sich über einen Ingame-Shop finanzieren soll. Der Release ist zwar erst morgen, doch schon jetzt haben die Verantwortlichen einen passenden Release-Trailer veröffentlicht, der auf den Launch einstimmt.

Es verschlägt uns in den Weltraum

Da das Spiel kurz vor der Veröffentlichung steht, können sich Interessierte schon jetzt das Spiel vorab downloaden. Allerdings sind die Pre-Loads nur für PC und Smartphones verfügbar, da die PS4- und PS5-Versionen erst später nachgeliefert werden. Wann genau das sein soll, ist noch nicht bekannt.

In „Honkai: Star Rail“ reisen wir mit dem Astralexpress durch die Galaxie, um einem Weg zu folgen, der einst von einem Aön bestritten wurde. Dabei handelt es sich um Wesen, die die Realität konstruieren und Sterne auslöschen. Während der Reise gibt es unterschiedliche Welten, die wir entdecken können.

Die einzelnen Planeten sind nicht direkt miteinander verbunden, bieten aber jeder für sich eine offene Welt. In jeder Welt gibt es Dungeons, die Rätsel, Kämpfe und Labyrinthe bieten. Die Dungeons können mit einer Vielzahl an Charakteren bestritten werden, die jeweils ihren eigenen Typ und Pfad besitzen.

Zum Thema: Genshin Impact: Neues Update erleichtert das Reisen mit Teleportern

Im Gegensatz zu „Genshin Impact“ laufen die Kämpfe in „Honkai: Star Rail“ rundenbasiert ab. Es gibt sogar die Möglichkeit, die Kämpfe mit einer Auto-Battle-Funktion ganz von alleine ablaufen zu lassen.

„Honkai: Star Rail“ erscheint am 26. April 2023 für PC via Epic Games, iOS und Android. Eine Version für PS4 und PS5 soll zu einem späteren Zeitpunkt noch folgen.

