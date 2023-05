Remnant 2: Mit dem Draufgänger in das Zentrum der Schlacht – Neuer Archetyp-Trailer

Obwohl Gearbox Publishing und Gunfire Games noch keinen konkreten Erscheinungstermin zu dem kommenden Actionspiel „Remnant 2“ verraten wollen, präsentieren sie uns in aller Regelmäßigkeit neue Videos. Auch am heutigen Abend erhalten wir einen weiteren Einblick in das Abenteuer, der uns den Archetypen des Draufgängers vorstellen soll.

Mit voller Kraft in die Gegnermassen

Der Draufgänger macht seinem Namen alle Ehre und konzentriert sich voll und ganz auf Nahlampf-Gefechte. Zudem zieht er sich nicht aus einem Kampf zurück. Stattdessen bleibt er mit seinem Hauptattribut „Eiskalt erwischt“ im Kampf, selbst wenn er tödlichen Schaden erlitten hat. Durch seine Archetypen-Eigenschaft „Starkes Rückgrat“ wird wiederum die Rüstungsbelastung verringert.

Mit „Remnant 2“ werden die Spieler einmal mehr in einer verwüsteten Welt taktische Fern- und Nahkämpfe erleben, wobei die Umgebungen zufällig generiert werden, damit man mit jedem Spieldurchgang auch ein unterschiedliches Erlebnis erhält. Zudem kann man sich auf durchaus schwierige Kämpfe einstellen, da die Gegner listig und die Bosse mächtig sind. Dementsprechend sollte man sich vielleicht bis zu zwei Mitspieler suchen, die einem beistehen.

Das neue Archetypen-System soll einem wiederum mehr Flexibilität beim Spielstil gewähren. Außerdem kann man die passiven Fähigkeiten und Kräfte in der Gruppe besser aufeinander abstimmen. Nach und nach kann man die Charaktere auch aufwerten und sich den Umständen immer besser anpassen.

„Remnant 2“ soll im Sommer 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden. Hier ist der neueste Trailer:

