Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria für PS5 bestätigt – Gameplay-Trailer

"Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria" ist das nächste von J.R.R. Tolkien inspirierte Abenteuer und wird im Herbst 2023 unter anderem für die PS5 erscheinen. Ein ausführlicher Gameplay-Trailer liefert Einblicke in das Abenteuer.

Mit „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ geht es nach dem enttäuschenden „Der Herr der Ringe: Gollum“ ein weiteres Mal in das reichhaltige Universum, das aus der Feder von J.R.R. Tolkien stammt und populäre Verfilmungen nach sich zog.

Der kommende Titel überträgt den Spielern die Verantwortung für einen Zwergenclan, der nach Reichtümern gräbt und versucht, das Überleben zu sichern, während sich die Mitglieder mit den dunklen Bedrohungen auseinandersetzen müssen.

Nachdem „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ zunächst nur für den PC angekündigt wurde, erfolgte auf dem Summer Game Fest die Bestätigung, dass der Titel ebenso für die PS5 auf den Markt gebracht wird. Der Launch soll parallel im kommenden Herbst erfolgen.

Trailer führt euch nach Moria

Außerdem können wir dank eines Videos erstmals einen Blick auf Gameplay aus „Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ werfen. Zu sehen sind verschiedene Survival- und Action-RPG-Elemente.

Die kurze Gameplay-Vorschau des Entwicklers Free Range Games rückt unter anderem Feinde und Gebiete in den Fokus, die im Verlauf der Geschichte eine wichtige Rolle spielen werden. Dazu gehören Szenen aus dem labyrinthischen Moria selbst. Unklar ist weitgehend, wie viele der anderen Orte im Spiel aussehen werden, da die meisten Ereignisse des Clips in der Mine stattfanden.

Letztendlich führt die Geschichte von „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ die Spieler über die Bücher hinaus in das vierte Zeitalter von Mittelerde. Von Lord Gimli Lockbearer in das Nebelgebirge gerufen, übernehmen die Spieler die Kontrolle über eine Gruppe von Zwergen, die den Auftrag haben, die verlorene Beute aus der Zwergenheimat Moria – bekannt als Khazad-dûm oder Dwarrowdelf – in den Tiefen unter ihren Füßen zurückzuholen.

„Die Suche nach den Schätzen in den Minen von Moria wird viel Mut erfordern. Die Spieler werden sich zusammentun, um zu überleben, zu basteln, zu bauen und die kultigen, weitläufigen Minen zu erkunden. Mutige Expeditionsteilnehmer müssen wachsam sein, denn es lauern mysteriöse Gefahren“, so die Macher.

Das Abenteuer darf allein oder zusammen mit Freunden im kooperativen Online-Mehrspielermodus mit bis zu acht Spielern gemeistert werden. Währenddessen können magische Artefakte gefunden und über ein Crafting-System allerlei hilfreiche Gegenstände hergestellt werden.

Wann genau „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ im Herbst für Konsolen und PC auf den Markt kommen wird, ist weiterhin unklar. Nachfolgend ist der erwähnte Gameplay-Trailer eingebettet:

