Soul Calibur 5: Spiel wird nächste Woche aus den Stores entfernt

„Soul Calibur 5“ wird ab dem 19. Juni 2023 nicht mehr in den digitalen Stores der PS3 und Xbox 360 zu finden sein. Auch die DLCs sind betroffen.

Möglicherweise erwartet uns Gerüchten zufolge kein klassischer Nachfolger zu „Soul Calibur 6“, sondern eine Remaster-Sammlung zu ausgewählten Teilen der Reihe. Bislang gibt es keine offiziellen Informationen, sondern lediglich Mutmaßungen eines Insiders hierzu.

Womöglich wäre die Remaster-Sammlung gar keine schlechte Idee, denn das Team von Bandai Namco entfernt nun einen der „Soul Calibur“-Titel permanent aus den digitalen Stores der PlayStation 3 und Xbox 360.

Bandai Namco entfernt Soul Calibur 5 aus dem Store

Wie Bandai Namco über den Twitter-Account verrät, sollen sowohl „Soul Calibur 5“ als auch sämtliche DLCs, die für das Spiel verfügbar sind, am 19. Juni 2023 aus den Stores entfernt werden. Da der Titel nur für PS3 und Xbox 360 erschienen ist, betrifft die Meldung nur die beiden betroffenen Konsolen.

Nach der Entfernung können weder das Spiel noch die dazugehörigen Erweiterungen im Store erworben werden. Weil das Spiel nicht für PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar ist, gibt es somit keine Möglichkeit mehr, den Titel digital zu kaufen. Einen Grund für die Entfernung nannte Bandai Namco nicht:

Der Titel kann ab dem 19. Juni zwar nicht mehr gekauft werden, aber es ist davon auszugehen, dass Spieler und Spielerinnen den bereits erworbenen Titel weiterhin starten können. Wollt ihr euch „Soul Calibur 5“ also noch sichern, solltet ihr das bis zum 19. Juni tun. Alternativ könnt ihr das Spiel als Retail-Version erwerben und über das Laufwerk ganz normal abspielen.

Es könnte es sein, dass „Soul Calibur 5“ tatsächlich ein Teil der Remaster-Kollektion sein wird. Doch verlasst euch besser nicht auf das Gerücht und sichert euch den Titel, wenn er für euch in Frage kommen sollte.

„Soul Calibur 5“ erschien ursprünglich am 3. Februar 2012 in Europa für PlayStation 3 und Xbox 360. Es gibt 28 spielbare Charaktere, von denen zehn ihr Debüt in diesem Teil feiern. Als Gastcharakter betritt Ezio aus „Assassin’s Creed“ den Kampfring.

