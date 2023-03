Soul Calibur: Remastered-Collection zum Kultprügler in Arbeit?

Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet Bandai Namco Entertainment an einer Rückkehr der beliebten Fighting-Serie "Soul Calibur". Unklar sei allerdings noch, ob gleich mehrere Titel in einer Remastered-Collection zusammengefasst werden oder ob lediglich ein bestimmter Ableger einer Frischzellenkur unterzogen wird.

Wie bekannt sein dürfte, arbeitet Bandai Namco Entertainment seit einer ganzen Weile an „Tekken 8“, das zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC und die aktuellen Konsolen erscheint.

Unbestätigten Berichten zufolge ist es mit „Tekken 8“ allerdings noch nicht getan. Stattdessen soll sich der japanische Publisher mehr als viereinhalb Jahre nach dem Release von „Soul Calibur 6“ dazu entschieden haben, auch der „Soul Calibur“-Reihe zu einem Comeback zu verhelfen.

Dies berichtet der Insider und „Xbox Era“-Mitgründer Nick Baker, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag.

Mehrere Titel in einer Remastered-Sammlung?

Mit einem klassischen Nachfolger in Form von „Soul Calibur 7“ sollten wir laut Baker nicht rechnen. Stattdessen hätten ihm seine Quellen zugetragen, dass Bandai Namco Entertainment bestehende Titel aufpolieren und neu veröffentlichen möchte. Ob lediglich eine technisch überarbeitete Neuauflage zu einem ausgewählten „Soul Calibur“-Titel geplant ist oder ob an einer Remastered-Sammlung mit mehreren Ablegern gearbeitet wird, konnte Baker nicht in Erfahrung bringen.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Bandai Namco Entertainment noch aussteht, ist unklar, was es mit den aktuellen Gerüchten um das Comeback von „Soul Calibur“ auf sich hat. Sollte Baker mit seinen Angaben ein weiteres Mal richtig liegen, dann wäre sicherlich denkbar, dass die „Soul Calibur“-Remaster im Laufe der nächsten Monate angekündigt werden.

Hier würden sich eine Enthüllung auf der E3 2023 oder im Rahmen des Summer Game Fest, das in diesem Jahr zurückkehren und genau wie die E3 2023 im Juni startet, anbieten.

Der letzte Ableger der bekannten Fighting-Titel-Reihe, namentlich „Soul Calibur 6“, erschien im Jahr 2018 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One und wurde sowohl von den Kritikern als auch der Community recht positiv aufgenommen. Seinerzeit sprach Bandai Namco Entertainment von einem erfolgreichen Launch und rund zwei Millionen verkaufen Einheiten bis Juli 2021.

