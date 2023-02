We Love Katamari Reroll + Royal Reverie: Remaster mit Termin & Trailer vorgestellt

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie:

Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, wird das 2005 veröffentlichte "We Love Katamari" in einer überarbeiteten Version für die Konsolen und den PC erscheinen. Wir verraten euch, welche Verbesserungen im Detail geboten werden.

"We Love Katamari" feiert ein Comeback.

Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, arbeitet der Publisher aktuell an „We Love Katamari Reroll + Royal Reverie“, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Der Name der Neuankündigung deutet bereits an, dass wir hier nicht mit einem neuen Ableger der „Katamari“-Reihe rechen sollten. Stattdessen haben wir es mit einer technisch und spielerisch überarbeiteten Version des ursprünglich im Jahr 2005 veröffentlichten „We Love Katamari“ zu tun. An der grundlegenden Geschichte hat sich im Remaster nichts geändert.

Ein weiteres Mal übernehmt ihr die Kontrolle über den Prinzen des Kosmos und steht vor der Aufgabe, mit eurem Katamari allerlei Gegenstände aufzusammeln und die Wünsche der Menschen wahr werden zu lassen.

Welche Verbesserungen werden geboten?

Allerdings nahmen die Entwickler im Vergleich mit dem 2005 veröffentlichten Original diverse Verbesserungen vor. Zum einen dürft ihr euch natürlich über technische Optimierungen wie eine generalüberholte Grafik und eine höhere Auflösung freuen. Hinzukommen eine neue Nutzeroberfläche, ein leichterer Einstieg in das Spielgeschehen sowie exklusive Herausforderungen, die auch erfahrene Fans der Reihe fordern sollen.

Im Rahmen der besagten Herausforderungen schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Version des Königs des Kosmos und beweist euer Können. Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter dem Selfie-Modus, mit dem ihr Screenshots aus dem laufenden Spielgeschehen heraus anfertigen und mit der Community teilen könnt.

Begleitet wurde die Ankündigung von „We Love Katamari Reroll + Royal Reverie“ von einem ersten Trailer, der euch einen Blick auf die wichtigsten Features und das Gameplay des typisch japanischen Titels ermöglicht.

Related Posts

„We Love Katamari Reroll + Royal Reverie“ erscheint am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu We Love Katamari Reroll + Royal Reverie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren