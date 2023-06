Fate/Samurai Remnant: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zu Koeis Action-RPG

Mit „Fate/Samurai Remnant“ kündigte der japanische Publisher Koei Tecmo Games Anfang des Jahres ein neues Action-Rollenspiel auf Basis der beliebten „Fate“-Franchise an.

Wie das Unternehmen heute bekannt gab, ist der von den „Dynasty Warriors“-Machern von Omega Force entwickelte Titel für eine Veröffentlichung in diesem Sommer vorgesehen. Während es in Japan am 28. September 2023 so weit sein wird, erfolgt der Release von „Fate/Samurai Remnant“ im Westen einen Tag später und somit am Freitag, den 29. September 2023.

Begleitet wurde die Enthüllung des Releasetermins von einem neuen Trailer, der euch frische Eindrücke aus dem Action-Rollenspiel liefert. Unter anderem wird kurz auf die Geschichte und das Kampfsystem eingegangen.

Ein Abstecher in das Japan der Edo-Ära

Die Handlung von „Fate/Samurai Remnant“ spielt im feudalen Japan der Edo-Ära. Hier beginnt das Waxing-Moon-Ritual mit Kämpfen zwischen Meistern und Dienern, bei denen der Protagonist Miyamoto Iori versehentlich zwischen die Fronten gerät und in einen weitreichenden Konflikt gezogen wird.

„Das vierte Jahr der Keian-Ära, Edo-Zeit. Es sind bereits mehrere Jahrzehnte seit dem Ende einer turbulenten, blutdurchtränkten Ära vergangen. Die Menschen genossen Frieden und Ruhe“, wird zur Handlung des Action-Rollenspiels ausgeführt.

„Aber nun steht eine Schlacht zwischen sieben Paaren von Meistern und Dienern kurz bevor, während das Waxing-Moon-Ritual im Verborgenen entfaltet wird. Miyamoto Iori, ein junger Mann in Asakusa, findet sich in der Gewalt eines Heiligen Gral-Krieges wieder.“

Um für eine authentische Spielererfahrung zu sorgen, die den Animes und Manga gerecht wird, wird die Entwicklung von „Fate/Samurai Remnant“ von den Markeninhabern von Type-Moon überwacht.

„Fate/Samurai Remnant“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch in Entwicklung.

